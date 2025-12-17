快訊

士官二專班學員陸專受訓簽賭百家樂 還未任官先遭勒退判拘20天

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

在陸軍專科學校接受士官二專班訓練的莊姓學員，2024年3月初起，在陸專位於中壢區建國營區內，以手機上網賭百家樂，遭服役單位長官發覺，交由桃園憲兵隊偵辦，桃園地院依陸海空軍刑法的在營區賭博財物罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

犯罪事實指出，北市莊姓男子考取志願役士官班，2023年8月起在陸軍專科學校接受「士官二專班」訓練，明知「卡利娛樂城」為公眾得上網登入下注的網路賭博網站，自2024年3月3日起至同年4月22日止，連續51天在建國營區內，使用行動電話連結網際網路並登入「卡利娛樂城」賭博網站。

莊姓學員以個人的合作金庫帳戶綁定，並自帳戶入金轉帳至「卡利娛樂城」賭博網站提供的銀行帳號，以比值10比1進行儲值，與經營網站的不詳組頭進行「百家樂」賭博行為，押中者可按賠率計算賭金，未押中者則賭金歸網站經營者所有，以此具射倖性的方式與網站經營者對賭、計算輸贏。

後因莊姓學員的行為怪異，遭服役單位長官發覺違法賭博向上呈報，莊遭桃園憲兵隊帶走調查，憲詢後函送桃園地檢署法辦外，同年7月16日也因為涉案無法完成完整的二年期程，必須提前退伍。

法官審酌，被告莊男當時是名現役軍人，卻在營區裡進行網路下注賭博，這樣的行為會助長軍中賭博風氣，可能破壞軍紀，理應受到責難，考量他於犯案後坦承犯行，態度算是良好，依照他自陳的教育程度、職業、家庭經濟狀況，以及賭博的時間不算長、下注金額也不大，無前科，平常表現也還好，綜合上情，量處適當刑罰，並諭知可易科罰金替代刑期。

在陸軍專科學校接受士官二專班訓練的莊男，由於在營區內上網賭百家樂，受訓一年就遭勒退，桃園地院依在營區賭博財物罪，判處拘役20日，可易科２萬元。圖／聯合報資料
在陸軍專科學校接受士官二專班訓練的莊男，由於在營區內上網賭百家樂，受訓一年就遭勒退，桃園地院依在營區賭博財物罪，判處拘役20日，可易科２萬元。圖／聯合報資料

