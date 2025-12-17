聽新聞
檢控柯「刀叉吃人肉很高雅」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北報導

京華城容積率弊案言詞辯論程序持續進行，檢察官昨引用民眾黨前主席柯文哲說過的話作辯論駐腳，指柯曾說「用刀叉在吃人肉」都是很高雅的，批柯尤其不能收威京集團主席沈慶京的錢。

檢察官指出，搜索當天在廉政署即問柯文哲，硬碟內「小沈一五○○」由誰製作，柯稱沒辦法回答，還說「不能說捐給我，因為錢不是匯給我的」，陳述不實。

檢方表示，因查辦貪汙案才從檔案夾內「財務」欄找證據，檔案製作日期是二○二二年十二月廿七日，當時柯已卸任市長回台大醫院工作，原檔案在隔年二月廿三日備份於硬碟中，加上檔案內有雙城論壇致詞稿、人事檢討、為書寫序等，因此百分之百確認檔案由柯製作。

檢方論告，「小沈一五○○」發生在二○二二年九至十一月，期間沈慶京酬謝幫忙、京華城取得建照、柯去工地剪綵，沈提領一六○○萬元，支付柯一五○○萬元，沈未提出支出憑證，柯沒有要說明、也不聲請調查有利證據，「帳冊就是金流證據，不要自欺人」，無論用途與目的，市長都不能收錢。

檢方最後舉柯說過的話，「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋，那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的」，批柯尤其不能收沈的錢。

論告應曉薇部分，檢方指柯二○二○年二月廿日在市長室與沈會面，明知市長行事曆秘書都有存檔，為何說檢方調行事曆是「政治偵防」？調行事曆與政治一點關係都沒有，檢察官並非笑罵由人、唾面自乾。

檢方指出，應女二○一七年起替京華城爭取土地權利，包括二度解除六種限制召開協調會、參與便當會、施壓公務員、密集約談時任都發局長黃景茂、列席都委會發言、轉傳沈訊息，要求修正容積率為百分之五六○、回復一二○二八四‧三九平方公尺樓地板面積；二○二○、二○二一年共收賄四五○○萬元，可查得流入私用有一九五五萬元。

京華城案 柯文哲 應曉薇 沈慶京

