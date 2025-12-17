桃園蘆竹砂石場排汙水 5年撈12億元

桃園市蘆竹區某砂石場劉姓負責人及另家砂石運輸業者，涉嫌長期排放含有重金屬的泥漿廢汙水。桃園市環保局會同環境部、桃園地檢署等單位，長時間追查成功偵破此案。圖／桃園市環保局提供

環境部環管署北、中區環境管理中心2020年間調查海岸線汙染時，發現台61線24公里海岸線長期遭高濃度泥漿廢水汙染，來源指向桃園蘆竹區一處砂石場。桃園地檢署多年蒐證，近日偵結依廢棄物清理法等起訴砂石場良穩國際劉姓負責人等24人，請求從重量刑，並聲請沒收逾12億元不法所得。

記者昨晚致電良穩國際公司未接通，截稿前未能取得者回應。

檢方指出，良穩國際僅持有廢水貯留許可，卻自2020年10月起，長期利用夜間時段，私設暗管繞流排放砂石洗選過程產生的高濃度泥漿廢水至廠外溝渠。經檢測，排放水中懸浮固體濃度超過法定標準一萬倍，並含有銅、鉻、鎘、鋅、鎳等重金屬，造成嚴重危害。

起訴書指出，砂石場除劉姓負責人，尚有出資和現場負責人陳姓父子，為節省汙泥清除處理成本，指示員工於深夜操作，將含重金屬廢汙水及非法收受的高含水率廢泥漿，經暗管排入廠外溝渠，並安排車輛「把風」，一旦發現疑似稽查人員即通報停工，手法縝密。

此外，良穩國際還與新北市一家貨運公司合作，非法收受雙北工程產生的營建剩餘土石方。貨運公司負責人曾男組織「龍蝦車隊」，自2023年10月至今年7月，至少傾倒2796車次、約6萬8355立方公尺連續壁皂土，再混入良穩的洗砂泥漿中偷排。檢方估算，良穩與該貨運公司不法所得分別逾3400萬元、近9700萬元。

檢方表示，經專案小組長期蒐證，今年8月17日晚間，專案人員當場查獲業者排放廢汙水，即搜索後陸續羈押13名被告，並查扣砂石場機具、車輛31輛及帳戶現金5443萬餘元。

檢方痛批，被告長達5年以暗管偷排含重金屬廢汙水，嚴重戕害河川與海洋生態，危及環境衛生與國民健康，情節重大，請求法院從重量刑。

桃市環保局也表示，將持續與檢警調合作，嚴防類似案件再度發生。