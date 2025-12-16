台南男酒駕追撞垃圾車致隨車員死亡 南檢聲押獲准

快訊

中央社／ 台南16日電

鄭姓男子今天在台南市安平區酒駕追撞垃圾車，造成垃圾車陳姓隨車人員死亡，警方依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，台灣台南地方檢察署晚間聲請羈押，台灣台南地方法院裁准。

台南市政府消防局上午8時9分獲報，安平慶平路發生自小客車追撞垃圾車事故，垃圾車陳姓隨車人員當場死亡，鄭姓自小客車駕駛受困車內，消防人員救出時，意識清楚，送往國立成功大學醫學院附設醫院救治。

警方調查，當時鄭姓男子沿慶平路由東往西行駛，追撞在路旁收運垃圾的垃圾車，酒測值0.95毫克。

南檢下午在台南市立殯儀館相驗陳姓女子遺體，初步認定陳姓女子遭車輛撞擊，下半身粉碎性骨折導致多重性外傷而死亡。警方依法送辦，南檢訊後向南院聲押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克。聯合報記者／袁志豪 翻攝
48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克。聯合報記者／袁志豪 翻攝

