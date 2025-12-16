圖利？三立集團買埔心牧場後這事政府一路開綠燈 桃檢說話了

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園楊梅知名休閒景點「埔心牧場」於2018年底由三立集團收購後，短短半年間，桃園市政府、內政部先後完成細部計畫並核准，由農業區變更為產業遊樂區，是否有不法或政府圖利情事，桃園地檢署晚間首度偵查大公開，「案件現正偵查中，桃檢均秉持客觀中立原則辦案，外界切勿任意揣測。」

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，有媒體於2024年7月7日報導三立集團收購埔心牧場涉有不法，地檢署隨即剪報分他案，於7月9日指派檢察官偵辦；同年9月26日「檢察長信箱」再接獲民眾檢舉味全埔心牧場交易案，於10月1日併案由承辦檢察官偵辦，目前案件仍在偵查中。

媒體報導，埔心牧場原為味全公司經營，2018年底以約26億餘元售予三立集團，外界質疑，該筆交易完成後，土地用途變更進度迅速，與過往申請情況形成落差，並引發是否涉及不當關說、程序是否公正等討論，相關爭議亦被指涉「政媒關係」與土地利益暴增等問題。

桃園地檢署強調，辦案將依法蒐證、釐清事實，秉持客觀中立原則，偵查未終結前，請外界勿任意揣測案情。

針對三立集團收購味全埔心牧場案，桃園地檢署首度偵查大公開，表示去年7月已根據媒體報導剪報分他案，同年9月檢察長信箱再接獲的檢舉函併案調查，案件現正偵查中，桃檢立場客觀中立，外界勿揣測。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署 牧場 檢察官

