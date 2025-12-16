快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

同是助理費案 高虹安與童仲彥罪名、刑度為何天差地別？

聯合報／ 記者蕭白雪／台北即時報導

新竹市長高虹安在立委任內的助理費案，二審逆轉從貪汙重罪改依偽造文書罪判6個月徒刑，可易科罰金；不少人拿高案與台北市前議員童仲彥因助理費案被依貪汙罪判３年10月相比，質疑法官因政黨顏色而有不同見解。但高院合議庭指出，兩案法院認定的事實不同，高虹安案一、二審都認定相關助理確實都是實質從事助理工作者，但童仲彥案則是以人頭助理，兩者因此有所差別。

高虹安在立委時期的助理費案，引發各界諸多討論，尤其一、二審見解大不同，二審改判的理由中，就點出高虹安一審判決引用童仲彥案的犯罪事實，但童仲彥案是「純粹掛名的人頭助理」與高虹安案「實際聘僱助理」之事實不同；合議庭因此認為引不同事實作為有罪判決論證基礎，應屬違誤。　　

根據童仲彥案的判決，其中被認定是人頭助理的蔡姓男子另有其他工作，也未實際在童仲彥的議員辦公室或服務處任職，但提供名下帳戶供童仲彥辦公室使用、向北市議會領取公聘助理費，每月3萬元，但事後仍由童仲彥的另名助理領取供童所用，蔡姓男子在調查時也坦承她是單純做人頭。

高虹安的助理，則是全都有真實從事助理工作，高院比對立法院回覆提供的「立法委員薪資發放明細表」及「立法委員加班費發放明細表」將立法院編列的預算數額及立委每月報支數額相互對比，認定與高虹安立委辦公室領取的助理費高度吻合，且每位都有實際從事助理相關工作，因此不具有貪汙犯意。

新竹市長高虹安立委時助理費案，高院認定沒有貪汙犯意，依偽造文書罪判刑。本報資料照片
新竹市長高虹安立委時助理費案，高院認定沒有貪汙犯意，依偽造文書罪判刑。本報資料照片
台北市前議員童仲彥助理費案，因使用人頭助理被認定貪汙。本報資料照片
台北市前議員童仲彥助理費案，因使用人頭助理被認定貪汙。本報資料照片

童仲彥 高虹安 助理費 貪汙

延伸閱讀

高虹安非貪汙 高院臚列這7點理由

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

高虹安涉貪無罪...他預測準確 再斷言2026竹市長選舉走向

影／高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光！立院回文「屬立委補助費」

相關新聞

圖利？三立集團買埔心牧場後這事政府一路開綠燈 桃檢說話了

桃園楊梅知名休閒景點「埔心牧場」於2018年底由三立集團收購後，短短半年間，桃園市政府、內政部先後完成細部計畫並核准，由...

同是助理費案 高虹安與童仲彥罪名、刑度為何天差地別？

新竹市長高虹安在立委任內的助理費案，二審逆轉從貪汙重罪改依偽造文書罪判６個月徒刑，可易科罰金；不少人拿高案與台北市前議員...

司法人事異動 王梅英調任台灣高等法院院長

司法院今天召開人事審議委員會，決議副秘書長王梅英調派台灣高等法院院長；另外，鍾文智案高院審判長邱忠義由司法院院長予以書面...

再批檢察官花兩天「編一個故事」 柯文哲：講完也不能證明什麼

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今開庭上午繼續由檢察官論告，下午換柯文哲及律師答辯，庭期在下午5時...

北檢美女學霸檢察官張靜薰革新洗錢防制法 榮獲公務人員傑出貢獻獎

台北地檢署主任檢察官張靜薰主導「洗錢防制法」全文修正並制定子法，確立防制洗錢及打詐法規基石，提升國際評鑑競爭力，她也開制...

女外送員侵占價值26萬元手機、耳機、現金遭逮 銷贓後現金僅剩9000元

台北市文山區一家通訊行，12日傍晚委託外送業者，快遞5萬4000元現金及包括蘋果最新型號在內的6支手機、3副耳機到信義區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。