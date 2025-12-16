隨車員安全0防護…台南23歲清潔員遭酒駕男撞死 警提建議

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

23歲陳姓女清潔員今天在垃圾車後方查看是否有收到回收物品，竟遭鄭姓男子酒駕撞死；市長黃偉哲表達哀痛，嚴厲譴責酒駕，要求警方強化取締，一律採取「零容忍」立場，絕不姑息寬貸，環保局表示將協助家屬爭取保險及撫卹金，垃圾車的隨車員安全也引發討論。

陳女服務的垃圾車是台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，今天下午長愛公司的垃圾車照常在安平區作業，隨車員同樣站在垃圾車右後方站立區，隨車移動；由於並未有防護措施，若再遇到如鄭姓男子般駕駛車輛如砲彈般高速衝撞，恐同樣將傷勢嚴重。

台南市警第四分局建議，一般警方若在定點執勤車禍事故，後方一定會有其他員警幫忙指揮交通、戒護，就是讓畫線、蒐證員警可以專心工作，避免出事；因此，垃圾車定點作業時，若清潔員要背對後方處理清運工作，另一名同事可在後方注意來車並給予提醒。

另外，高速公路車速快，國道警察服勤常挨撞，目前若要處理事故，都會出動緩撞車防撞；垃圾車若無法搭配緩撞車出勤，建議安裝LED桿式輔助警示燈、開啟垃圾車收垃圾專屬音樂等，讓駕駛遠遠可聽到、看到前方有垃圾車，主動避開，並避免清潔員暴露在車外時間。

警方提醒，一般車輛發生事故後的防撞措施也可參考，如開啟雙黃燈警示後方來車，在車後方（約50-100公尺處）放置三角警示牌，並停放在安全處，人員盡量不要站在車輛後方，避免後車暴衝撞上。

因應冬令進補、公司尾牙，可能再出現心存僥倖酒駕者，警察局長林國清指出，今年11月至明年1月期間，已規劃全面強化酒駕取締工作；然而，即使在高強度取締下，仍發生酒駕肇事致死不幸事件，警方將持續強化酒駕執法與宣導，加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。

市警局統計，今年1至11月，警方共取締酒駕4611件，酒駕事故 、傷亡人數已有減少（事故減少7.9%、傷亡減少4.5%）；林國清呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，聚餐飲酒後應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，共同守護自己與他人的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

23歲陳姓女清潔員遭鄭姓男子酒駕撞死，垃圾車的隨車員安全也引發討論。記者袁志豪／攝影
23歲陳姓女清潔員遭鄭姓男子酒駕撞死，垃圾車的隨車員安全也引發討論。記者袁志豪／攝影

