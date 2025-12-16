北檢美女學霸檢察官張靜薰革新洗錢防制法 榮獲公務人員傑出貢獻獎

台北地檢署主任檢察官張靜薰主導「洗錢防制法」全文修正並制定子法，確立防制洗錢及打詐法規基石，提升國際評鑑競爭力，她也開制度先河，成功爭取「檢察官助理」上路，另也擬具貪汙治罪條例修正草案，以法治守護國家，今年獲頒公務員最高殊榮「公務人員傑出貢獻獎」

司法官第48期結業的張靜薰司是台灣大學政治系、法律系雙學士、文化大學法律系碩士、東吳大學會計系碩士及台灣大學法律系博士班，她童年目睹祖父母的雜貨店遭波及砸毀，立志變得更堅強保護家人，也想守護每個害怕、無助的人，邁向司法之路，曾為律師、法官助理，最終成為檢察官。

在16年檢察官生涯中，張靜薰始終兢兢業業，擔任偵查檢察官期間，積極投入金融、貪瀆、性暴力、毒品等重大案件偵辦，縝密蒐證、追查犯罪所得；派駐金融監督管理委員會期間，逐案剖析不法事證，提出法律意見，強化檢金協作，穩定金融秩序。

她借調法務部檢察司期間，致力健全法制、推動政策，主導「洗錢防制法」全文修正並制定子法，以刑責納管虛擬資產及第三方支付業者，並訂定限制人頭帳戶交易、使信託關係透明的子法，補足法制漏洞，確立防制洗錢及打詐法規基石，提升國際評鑑競爭力。

她也推動跨部門金融資料庫介接，提升偵查效能；在「擴大利得沒收」憲法訴訟中積極攻防辯論，經判決合憲。她擬具「貪汙治罪條例」修正草案，更推動「檢察官助理制度」促成首波百名助理上路；修訂檢察機關妥速因應重大災害應行注意事項，確保處理即時周全。