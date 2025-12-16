聽新聞
再批檢察官花兩天「編一個故事」 柯文哲：講完也不能證明什麼
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今開庭上午繼續由檢察官論告，下午換柯文哲及律師答辯，庭期在下午5時5分結束，庭後柯文哲批檢察官利用搜索扣押他的手機、電腦等，從中找資料和京華城串連，再花兩天時間編一個故事。
柯文哲指出，檢察官花了兩天時間，在講一個看似完整的故事，檢方就是利用搜索，扣押他的手機、電腦、USB，再從裡面找資料去和京華城做串連，編一個故事。
柯文哲說，法庭上是講證據、講事實、講真相，如果檢察官有證據就拿出來就好了，何必花兩天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼啊。
媒體再問及新竹市長高虹安涉貪汙案，二審改用偽造文書罪論處6月得易科罰金之刑的意見，柯文哲並未回應，快步離開法院，僅和支持者揮手致意，隨即上車離去。
