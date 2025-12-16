聽新聞
女外送員侵占價值26萬元手機、耳機、現金遭逮 銷贓後現金僅剩9000元
台北市文山區一家通訊行，12日傍晚委託外送業者，快遞5萬4000元現金及包括蘋果最新型號在內的6支手機、3副耳機到信義區、內湖區兩家分店，誰知外送員拿到總價值約26萬元的現金與手機後，就此人間蒸發，警方掌握外送員身分，今天下午1時許在台中市逮捕吳姓女外送員，她供稱侵占原因是欠缺生活費，銷贓後手機僅剩3支，身上現金只有9千元。
警方指出，51歲吳姓女嫌過去就曾有在外送平台擔任外送員期間，拿走別人貨品的前科；她12日拿走通訊行貨品後，一路騎車南下桃園、台中，最後落腳台中的一處日租套房，警方調閱監視器畫面，以車追人，最後在台中市北屯區拘提吳姓女嫌到案。
警方找到她時，當場查扣犯嫌使用的手機，至於侵占的手機、耳機與現金，部分被拿去銷贓，只剩尚未銷贓的全新手機3支及耳機1個、現金9000元等。吳嫌交代不清銷贓處所及金錢花用情況，目前相關贓證物警方持續追查，警方詢後將依侵占罪移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查是否另涉他案。
