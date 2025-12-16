快訊

高虹安案二審出爐 李俊俋助理費案北檢仍他字案偵查中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新竹市長高虹安被控任立委期間涉詐助理費，台灣高等法院今改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。對此，助理費在辦公室主任「小兔」黃惠玟建議下，沿用監察院前秘書長李俊俋任立委期間的公積金制度。李俊俋助理費案北檢從2023年8月分他字案，迄今持續以他字案偵辦中。

高虹安助理費案，檢調2022年12月搜索約談，時任高虹安國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟留下「小兔帳本」成為關鍵證據，檢方認定高虹安涉施用詐術方式領取公款，2023年8月14日起訴高等5人。一審認定高的不法所得11萬6514元，犯詐領公有財物等2罪，判7年4月，褫奪公權4年；今二審改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。

檢方查出，黃惠玟原本是李俊俋辦公室助理，李2022年卸任後，高接手李的辦公室並用黃擔任辦公室主任；當時黃建議沿用前手的公積金制度，以支付辦公室各項開銷。

李俊俋、黃惠玟被告發涉貪汙治罪條例利用職務詐取財務罪，北檢2023年8月分他字案，2人列為被告，直至2024年11月6日傳喚黃到案釐清案情，訊後請回。高虹案案今日宣判，助理背景再度引發關注，李俊俋助理費案仍由北檢以他字案偵查中。

監察院爭議連環爆，秘書長李俊俋因不當使用公務車遭告發涉背信等罪。聯合報系資料照
監察院爭議連環爆，秘書長李俊俋因不當使用公務車遭告發涉背信等罪。聯合報系資料照

辦公室 助理費 李俊俋 監察院 高虹安

