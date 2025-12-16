快訊

「檢察官辦案行政優勢」 柯文哲質疑京華城案：北檢後面有人在指揮

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，今天全天就柯行收賄事實及法律檢辯交鋒；柯文哲表示，律師告訴他會被查辦是因檢察官有「行政優勢」，並質疑「台北地檢署後面是否有人在指揮？」

柯文哲說，他有台北市長、黨主席、台大名醫的身分，檢察官抱怨一有風吹草動「小草」就會聲援他，他有在思考這個問題，他曾問律師陸正義為何案子變這樣？陸回稱「這是行政優勢」。

柯說，2023年監察院對京華城的糾正案有2814頁，他花一周一半都沒看完，監委自動申請調查題目是早設定好的，2024年1月24日糾正台北市政府前，在總統大選前的1月8日民進黨已開記者會作「政治使用」指控他圖利京華城。

柯表示，京華城案所有公務員不管怎樣抱怨，還是稱有按行政流程走，但檢察官刻意忽略證詞，以查扣的手機編故事；西方正義女神蒙住眼的意思是不要有立場，檢察官有立場只會看到檢察官想要的。

柯文哲說，去年4月京華城案開始炒作，他以為跟他無關「根本不知容積率是多少」，但案子送研議他知道，沒參與過程，他當市長建立制度讓陳情案一層層審議，有獨立都委會，而他也沒下指導棋，檢方硬說他有手寫「便利貼」所以有介入，實則他很勤勞「便利貼只是一種叮嚀」。

柯說，涉及醫療問題的事他懂，但都市計畫的事就交給局處，他討厭公文旅行，有張便利貼寫「快，就好」就被檢察官惡意解讀。

柯文哲表示，京華城案他沒有列管，市長8年任內市府列管1萬8000多個案子，找專案經理人是要知道案子是誰的，但檢方卻無限上綱、惡意連結「絕對沒有高層勾結的事」。

柯文哲說，檢察官很像「網軍」，京華城案審議一開始當然有委員有意見，如沒意見就不必開會，開會後將意見收攏起來「根本沒注意這件案子」。

柯說，他待過拘留室3天、羈押了1年，鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務人員陳俊源是怕被關才認罪，他沒有辦法控制都委會，凡涉及公共利益的案子，任內都要求都委會審議以網路直播，檢察官指控陳情案處理違反經驗法則，他認為案子搞這麼大「北檢後面是否有人在指揮？」

柯文哲微笑步入法院，向支持者揮手致意。記者邱德祥／攝影
柯文哲微笑步入法院，向支持者揮手致意。記者邱德祥／攝影

檢察官 柯文哲 京華城案

