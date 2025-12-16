蘆竹砂石場偷排重金屬廢水汙染海岸線5年 查扣31機具車輛及5千餘萬

環境部環管署北、中區環境管理中心2020年間進行海岸線汙染調查，發現台61線24公里海岸線，遭桃園蘆竹良穩砂石場趁夜繞流排放含重金屬高濃度泥漿廢水，桃園地檢署今偵結，將良穩、弘利2公司24人依廢棄物清理法等罪起訴求重刑，查扣31輛機具及曳引車及5443萬餘元。

起訴指出，在桃園蘆竹區經營砂石業的良穩國際公司，實際僅持有廢水貯留許可，卻自2020年10月起，長期利用夜間時段，透過暗管將砂石洗選過程產生的高濃度泥漿廢水直接排放至廠外溝渠，再流入下游出海口。檢測顯示，排放水中懸浮固體濃度最高達50萬毫克／公升，遠超過法定標準50毫克／公升的一萬倍，並含有銅、鉻、鎘、鋅、鎳等重金屬，對河川水質、生態保育及民眾健康造成嚴重危害。

良穩公司掛名、出資實際及現場的劉姓、陳男及陳父等3名負責人，為節省汙泥清除及處理成本，指示員工利用夜間操作排水馬達與閥門，將從事土石加工業務過程產生含重金屬等有害健康物質的廢汙水，以及非法向弘利貨運公司等砂石運輸業者收取的高含水率廢泥漿，沿公司私自裝設的暗管，繞流排放至公司廠外溝渠，與溝圳內清水一同沖刷入海中。

蘇姓夜班主管負責檢查外圍灌溉水路是否暢通，再通知廠內人員開始排放；鍾男及越南籍宋姓、陳姓移工等則操作暗管與馬達，將廢水直接導入外部溝渠；趙姓、吳姓監察人則充當「小蜜蜂」把風夜班人員，駕車巡視周遭，一旦發現疑似警察或環保稽查人員，立即通報停止排放。

除自行排放廢水外，良穩公司還與新北市弘利貨運公司合作，非法收受大量營建剩餘土石方，弘利公司實際負責人曾男組織「龍蝦車隊」，負責與雙北市公共及民間工程建案（俗稱土頭）聯繫，載運連續壁皂土至良穩公司傾倒，指揮其子調度車隊的密封式曳引車自2023年10月至今年7月間，至少傾倒2796車次，數量達6萬8355立方公尺，良穩公司再將這些皂土混入砂石篩洗流程所產生的泥漿廢水偷排；根據統計，良穩因此獲取不法所得逾3400萬元，弘利則非法獲利近9700萬元。

案經桃檢國土專組檢察官王念珩指揮調查局北部地區機動工作站、憲兵指揮部台中及彰化憲兵隊、環境部環境管理署中區環境管理中心及桃園市環境保護局專案小組長期蒐證，多次動員人力在良穩公司廠外監控未果，於今年8月17日晚間，王念珩再率專案小組於廠外埋伏監控守候，終於在當晚11時，發現良穩正在排放廢汙水，立刻持法院核發搜索票進入執行搜索，後續再執行3波搜索行動，陸續向法院聲請羈押禁見被告劉朝正等13人獲准，並查扣良穩公司機具、車輛18台、弘利貨運的曳引車13台及帳戶5443萬1911元。