家寧母涉業務侵占開庭調解 Andy現身未達共識

中央社／ 新北16日電

網紅Andy與前女友家寧頻道帳務糾紛延燒，日前家寧一家被依業務侵占等罪起訴，家寧也以公司監察人身分提告母親。新北地院今天召開調解庭，家寧媽媽、Andy皆出庭但未達共識。

今年3月YouTuber「Andy老師」指控，與前女友家寧共同創辦眾量級CROWD頻道，2018年間委託家寧母親開立群海娛樂股份有限公司，卻從未看過公司帳目，也不知眾量級CROWD商標已於2020年由家寧母親以個人名義註冊。

新北地檢署7月30日起訴家寧一家，群海董事長、家寧媽媽曾淑惠被依業務侵占、背信及逃漏稅等罪起訴；家寧則涉擅改頻道密碼，依無故變更他人電磁紀錄罪嫌起訴。家寧9月po出影片強調，她並未侵占任何人的錢，且以群海公司監察人身分，對公司負責人曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟。

新北地方法院今天召開調解庭，通知曾淑惠、群海娛樂公司監察人家寧（張家寧）及Andy到庭。但家寧未現身，委由律師郭柏鴻出庭。律師說，今天時間較趕，許多細節尚未達成共識，會再商定下一次調解，家寧會履行監察人職責維護公司權益。

Andy今天上午身穿西裝與律師現身法院，但面對媒體提問低調未回應。被問到家寧媽媽曾稱頻道收入是「孝親費」，律師表示不同意此說法，「沒有孝親費這回事」。Andy下午也在社群上傳動態，打上「調解進度0、誠意0」字樣，疑似表達不滿。

