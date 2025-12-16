快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電嘉義封裝工程工安事故1死 3人賠償和解獲緩起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今年5月間台積電嘉義科學園區先進封裝廠工安事故案，嘉義地檢署偵結後依違反職業安全衛生法等罪對某起重工程公司及其執行副總經理羅男提起公訴。另名承包起重公司及其負責人、現場堆高機操作與指揮人員，涉過失致死部分，考量已和解賠償，依法為緩起訴處分。

起訴書表示，台積電嘉科先進封裝七廠新建工程中，「Move in定位工程」層層轉包，由起重工程公司負責吊掛與移運作業。35歲羅男身為執行副總及工作場所負責人，依法應確保吊掛、搬運作業具備防止物體倒塌的安全設施，卻未落實相關規定。今年5月26日上午10時20分，工人將重達數噸的低壓樹脂型乾式變壓器自1樓吊運至4樓外部吊料平台後，未採取保持重物穩固的必要措施，且運輸路線高低落差未妥善規畫，導致變壓器在移入室內過程中重心偏移翻覆，當場壓擊站立在側邊的29歲楊姓工人。

楊男頭部與胸口遭重物壓住，造成多處外傷，送醫急救後仍因嚴重創傷併呼吸衰竭不治。檢方認定，羅男及所屬公司違反職業安全衛生法第6條規定，致生死亡職業災害，依同法第40條提起公訴。

另檢方針對實際操作堆高機及指揮動線的起重工程公司負責人38歲陳男，以及林、孫等2名現場人員，認定涉犯過失致死及違反職安法罪嫌，但考量3人犯後坦承犯行，態度尚可，且均已與被害人家屬達成調解、完成賠償，依法作出1年緩起訴處分，並附帶繳納公庫金及接受法治教育等條件。

台積電先進封裝廠施工事故，嘉檢依法提起公訴。聯合報系資料照
台積電先進封裝廠施工事故，嘉檢依法提起公訴。聯合報系資料照

職業安全 台積電 嘉義

延伸閱讀

高科實中校舍工程動土 解決北高雄學區缺口

赴台積電AZ廠出差變出軌 工程師愛上美式作風女同事判賠40萬

0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

半導體專家：2026年半導體景氣將由台積電與AI主導

相關新聞

撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；垃圾車行車記...

空服員抱病離世！工會批長榮拒與家屬協商賠償 公司回應了

長榮航空1名孫姓空服員先前抱病服勤後不幸離世，桃園市空服員職業工會今早在長榮航空門口開記者會，指長榮對外稱「已獲得家屬諒...

劣！蘆竹砂石場暗夜排毒廢水汙染海岸線5年 查扣31機具車輛及5千餘萬

環境部環管署北、中區環境管理中心2020年間進行海岸線汙染調查，發現台61線24公里海岸線，遭桃園蘆竹良穩砂石場趁夜繞流...

台積電嘉義封裝工程工安事故1死 3人賠償和解獲緩起訴

今年5月間台積電嘉義科學園區先進封裝廠工安事故案，嘉義地檢署偵結後依違反職業安全衛生法等罪對某起重工程公司及其執行副總經...

不滿結帳慢打傷店員又毆警 囂張男追到醫院嗆「想受傷我就讓你住院」

彰化縣陳姓男子去年在某超商因等待結帳時間過久而心生不滿，持球棒砸毀收銀機，還打傷櫃台店員，店員被送醫救治時，陳男還跟到醫...

赴台積電AZ廠出差變出軌 工程師愛上美式作風女同事判賠40萬

台積電一名王姓工程師去年被公司指派前往美國AZ廠出差2個月，卻在期間愛上當地一名「美式作風」的馬姓女同事，雙方在鳳凰城發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。