台積電嘉義封裝工程工安事故1死 3人賠償和解獲緩起訴

今年5月間台積電嘉義科學園區先進封裝廠工安事故案，嘉義地檢署偵結後依違反職業安全衛生法等罪對某起重工程公司及其執行副總經理羅男提起公訴。另名承包起重公司及其負責人、現場堆高機操作與指揮人員，涉過失致死部分，考量已和解賠償，依法為緩起訴處分。

起訴書表示，台積電嘉科先進封裝七廠新建工程中，「Move in定位工程」層層轉包，由起重工程公司負責吊掛與移運作業。35歲羅男身為執行副總及工作場所負責人，依法應確保吊掛、搬運作業具備防止物體倒塌的安全設施，卻未落實相關規定。今年5月26日上午10時20分，工人將重達數噸的低壓樹脂型乾式變壓器自1樓吊運至4樓外部吊料平台後，未採取保持重物穩固的必要措施，且運輸路線高低落差未妥善規畫，導致變壓器在移入室內過程中重心偏移翻覆，當場壓擊站立在側邊的29歲楊姓工人。

楊男頭部與胸口遭重物壓住，造成多處外傷，送醫急救後仍因嚴重創傷併呼吸衰竭不治。檢方認定，羅男及所屬公司違反職業安全衛生法第6條規定，致生死亡職業災害，依同法第40條提起公訴。