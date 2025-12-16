撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；垃圾車行車記錄器拍下車禍撞擊瞬間，只見陳女剛走向車尾，鄭疑似酒後駕車失控高速朝車尾衝撞，陳女當場被撞至夾在車尾處，傷重不治，鄭則為腿部骨折。

據了解，垃圾車的張姓駕駛是陳女的男友，他悲痛表示當時已按規定在停車處放置三角錐，正在查看是否有回收物品，陳女卻突然被車衝撞；他從後照鏡看到，立即衝下車查看，因為自己無法將人救出，趕緊通報警消。後來知道女友傷重不治，他當場放聲大哭。

該輛垃圾車為台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，公司劉姓主管趕到現場指出，陳女到公司任職約三個月，與同事互動良好，經接獲司機通報後立即趕來協助處理，對這起意外感到非常難過。

陳女母親與家屬接獲通報趕到，確認死者是女兒，無法接受女兒剛出社會，清晨出門工作，竟就此天人永隔，陳母當場放聲大哭；雖然賓士車駕駛已被送醫，其他家屬憤怒上前拍打車輛，表示「太可惡」。

台南市消防局指出，今天上午8時9分接獲交通事故，出動5車10人前往搶救，鄭姓駕駛意識清楚（48歲），受困車內，救出後送往成大醫院；另名傷者為隨車人員陳姓女子（23歲），明顯死亡未送醫。鄭腳部骨折，警方到醫院施予酒測值發現每公升達0.95毫克。

據指出，鄭姓男子從事餐飲業，上午8時是開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，賓士車頭凹陷全毀，造成陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；鄭酒精濃度非常高，可能因酒駕上路，當下已意識不清而肇事，送醫後酒力發作，正呼呼大睡。

由於是過失致死、公共危險現行犯，警方已派員戒護，將待醫院確認鄭能製作筆錄，再釐清是否徹夜飲酒後仍開車上路，為何高速衝撞路邊垃圾車，調查詳細肇事原因，估計下午就能進行。另外，將待陳女家屬情緒較平復後製作筆錄，報請檢察官相驗。

第四警分局指出，針對酒駕肇事造成清潔隊員不幸身亡的酒駕行為，予以強烈譴責，並採取「零容忍」態度嚴格執法，持續加強取締，以遏止憾事發生；呼籲社會大眾，務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，共同維護用路安全。