不滿結帳慢打傷店員又毆警 囂張男追到醫院嗆「想受傷我就讓你住院」
彰化縣陳姓男子去年在某超商因等待結帳時間過久而心生不滿，持球棒砸毀收銀機，還打傷櫃台店員，店員被送醫救治時，陳男還跟到醫院放話說「不要浪費醫療資源，你這麼想受傷我就讓你住院」，今年陳男又因員警要對他進行酒測時，動手打傷員警，彰化地方法院依傷害罪、妨害公務罪等將他判刑8 月。
判決書指出，陳男去年7月某日凌晨到一家超商，因覺得結帳時等太久，心生不滿，持球棒將櫃台收銀機台及收銀台玻璃打壞，又持球棒將李姓店員打傷，導致李男後背挫傷、後腰挫傷，被送醫救治。
陳男見李男送醫還開車尾隨到醫院，在急診室手持醫院椅子作勢攻擊李男，嗆說「不要浪費醫療資源，你這麼想受傷我就讓你住院」。事後陳男還辯稱他沒有打到店員，店員有閃。
今年1月陳男因案在鹿港分局秀水分駐所員警要對他進行酒測時，陳男用三字經大罵員警，員警要壓制及逮捕他時，他又毆打廖姓員警，造成員警右耳後挫擦傷、右臉頰鈍傷並腫痛、左手背鈍傷、挫擦傷合併瘀傷腫痛等傷害。
法官認為，陳男恣意毀損他人物品、傷害、恐嚇他人，未能尊重他人，欠缺自我情緒管理能力及法治觀念，無視及公然挑戰公權力，破壞法秩序，雖犯後已坦承犯行，但至今未與員警和超商店長達成和解，對於超商店員也未依約履行賠償，因此將他判刑8 月，可上訴。
