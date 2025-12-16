赴台積電AZ廠出差變出軌 工程師愛上美式作風女同事判賠40萬

台積電一名王姓工程師去年被公司指派前往美國AZ廠出差2個月，卻在期間愛上當地一名「美式作風」的馬姓女同事，雙方在鳳凰城發生婚外情，直到原配妻子在日本旅遊期間意外戳破，憤而提告，橋頭地院因此判工程師及女同事需要賠償40萬元。

判決書指出，這名台積電王姓工程師在去年5月13日到8月2日期間，被公司派往美國亞利桑納州鳳凰城的晶圓廠出差，卻在出差期間結識當地女同事，直到回國後仍念念不忘，依然持續與女同事互傳訊息。

工程師出差回國後，趁著休假與原配妻子帶著2個孩子前往日本名古屋遊玩1星期，但出國旅遊期間因為他與女同事仍一直互傳訊息、心不在焉，因此引起妻子懷疑，無意間撞見2人訊息內容，才知道工程師早已在美國出軌他人。

女同事在訊息中苦苦哀求「你連選擇她or me（或我）都不願意說清楚…」希望工程師與妻子離婚，但工程師仍希望先好好陪孩子旅行，因此不斷安撫女同事，但雙方對話露骨，甚至還約好要在女同事生日當天，特地再飛往鳳凰城陪女同事過生日，令妻子晴天霹靂，不敢相信丈夫出軌，鬧出家庭革命，從日本回國後不到1星期之內就提離婚。

林姓妻子氣得提告王姓工程師及馬姓女同事侵害配偶權並求償120萬元。

王男與馬女主張林女未經同意就以不法方式擅自解鎖王男手機密碼翻拍LINE對話，無故入侵他人電腦取得LINE對話。2人也辯稱只是同事與朋友關係，並無婚外情。

王男辯稱因為馬女定居美國10餘年，言語習慣近歐美文化，善於對友人表達喜愛、稱讚及欣賞的日常互動，不是出於情愛，對話只是文化差異所致。