快訊

台股跌破月線！終場挫330點收27,536點 台積電下跌15元1,435元

2026前程似錦！四生肖順風開局 迎來貴人、事業運大爆發

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

赴台積電AZ廠出差變出軌 工程師愛上美式作風女同事判賠40萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

台積電一名王姓工程師去年被公司指派前往美國AZ廠出差2個月，卻在期間愛上當地一名「美式作風」的馬姓女同事，雙方在鳳凰城發生婚外情，直到原配妻子在日本旅遊期間意外戳破，憤而提告，橋頭地院因此判工程師及女同事需要賠償40萬元。

判決書指出，這名台積電王姓工程師在去年5月13日到8月2日期間，被公司派往美國亞利桑納州鳳凰城的晶圓廠出差，卻在出差期間結識當地女同事，直到回國後仍念念不忘，依然持續與女同事互傳訊息。

工程師出差回國後，趁著休假與原配妻子帶著2個孩子前往日本名古屋遊玩1星期，但出國旅遊期間因為他與女同事仍一直互傳訊息、心不在焉，因此引起妻子懷疑，無意間撞見2人訊息內容，才知道工程師早已在美國出軌他人。

女同事在訊息中苦苦哀求「你連選擇她or me（或我）都不願意說清楚…」希望工程師與妻子離婚，但工程師仍希望先好好陪孩子旅行，因此不斷安撫女同事，但雙方對話露骨，甚至還約好要在女同事生日當天，特地再飛往鳳凰城陪女同事過生日，令妻子晴天霹靂，不敢相信丈夫出軌，鬧出家庭革命，從日本回國後不到1星期之內就提離婚。

林姓妻子氣得提告王姓工程師及馬姓女同事侵害配偶權並求償120萬元。

王男與馬女主張林女未經同意就以不法方式擅自解鎖王男手機密碼翻拍LINE對話，無故入侵他人電腦取得LINE對話。2人也辯稱只是同事與朋友關係，並無婚外情。

王男辯稱因為馬女定居美國10餘年，言語習慣近歐美文化，善於對友人表達喜愛、稱讚及欣賞的日常互動，不是出於情愛，對話只是文化差異所致。

橋頭地院法官審理後認為，工程師帶家人赴日旅遊期間，還是傳與女同事互傳「我還是很想你、我還是很愛你、miss you（想你）」等對話，更露骨的提到屆時工程師到美國陪過生日時「我們可以發生親密關係嗎？」，顯見雙方有婚外情事實，因此判工程師和女同事要連帶賠償40萬元。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

妻子 美國

延伸閱讀

亞股走跌 台股開低走低跌破月線、台積電先回測季線

0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

婚前協議「家暴賠百萬」 法院判賠30萬元理由曝光！

台積電ADR下跌約1.5% 日月光也收黑

相關新聞

撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；垃圾車行車記...

空服員抱病離世！工會批長榮拒與家屬協商賠償 公司回應了

長榮航空1名孫姓空服員先前抱病服勤後不幸離世，桃園市空服員職業工會今早在長榮航空門口開記者會，指長榮對外稱「已獲得家屬諒...

涉假冒精品咖啡欺騙消費者 台中歐客佬咖啡違反食安法送辦

知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」和其上游商「黑金咖啡」從來沒買...

高虹安貪汙罪撤銷改判偽造文書可復職 律師：停職理由不再

新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金1...

不是貪汙！二審改依登載不實罪判6月 高虹安回應：盡速復職

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

不滿結帳慢打傷店員又毆警 囂張男追到醫院嗆「想受傷我就讓你住院」

彰化縣陳姓男子去年在某超商因等待結帳時間過久而心生不滿，持球棒砸毀收銀機，還打傷櫃台店員，店員被送醫救治時，陳男還跟到醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。