空服員抱病離世！工會批長榮拒與家屬協商賠償 公司回應了

長榮航空1名孫姓空服員先前抱病服勤後不幸離世，桃園市空服員職業工會今早在長榮航空門口開記者會，指長榮對外稱「已獲得家屬諒解」並非事實，甚至拒絕與家屬針對賠償協商。長榮航空則回應，已寄發撫恤金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，正等候家屬回覆相關款項交付方式。

桃園市空服員職業工會表示，勞動部11月20日公布調查報告，明確指出長榮航空在請假制度、勤務現場處置及管理程序上存在多項制度性缺失，已實質侵害空服員的請假權與健康權。調查亦指出，同班機組員證實，孫姓空服員於執勤期間身體狀況明顯不適、需要緊急醫療協助時，未獲得即時且適當的處置。

工會表示，儘管勞動部調查結果出爐，但對失去女兒、姊妹的孫姓空服員家屬而言，至今仍未等到長榮航空及當趟楊姓座艙長有誠意的道歉與合理賠償方案。家屬並多次向工會表示，長榮航空對外所稱「已獲得家屬諒解」並非事實。

工會指出，空服員家屬已委託工會協助，盼能與長榮航空協商，但經歷一個多月，長榮航空仍一再拒絕與家屬就賠償事宜進一步協商。與此同時，孫姓空服員的職場霸凌調查是否具備足夠的公正性與透明性，也令人深感疑慮。

工會呼籲，長榮航空應開放工會參與本案職場霸凌調查，以確保調查過程公正、透明；另也應盡速與孫姓空服員家屬重啟協商，妥善處理賠償事宜，「不要昨天公祭、今天忘記」。

長榮航空回應，事件發生以來，皆積極調查事件始末並檢討及落實各項改善措施；針對勞動部調查報告提及，應調查本事件是否涉及職場霸凌，相關調查已依程序進行中。

長榮航空指出，針對孫姓空服員撫恤事宜，一直與家屬保持聯繫，除表達慰問，也轉交同仁們對孫姓空服的懷念卡片，日前亦已寄發撫恤金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，現正等候家屬回覆相關款項的交付方式。家屬如仍有任何需要，皆會全力提供必要協助。