高虹安貪汙撤銷改判 黃國昌：綠媒、名嘴、側翼要不要道歉？

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

新竹市長高虹案涉貪案一審判刑7年6月，台灣高等法院今撤銷改判，依偽造文書罪判高有期徒刑6月，得易科罰金。民眾黨主席黃國昌表示，就貪汙部分宣告無罪，「終於還給虹安一個清白，這是遲來的正義」。

黃國昌表示，因為這個莫名其妙的案子，高虹安的新竹市市長被停職，因為這個莫名其妙的案子，民進黨、綠色媒體、側翼，整整羞辱了高虹安羞辱了多久？甚至在今年不惜發動「大惡罷」用莫須有的罪名套在高虹安身上。

黃國昌說，就講個最簡單的道理，高虹安當初辦公室的主任就是民進黨前立委林俊俋的辦公室的主任，用同一套管帳的方式從林俊俋的辦公室搬過來，結果林俊俋沒有事、高虹安反而有，「天底下哪有這種事情，這是什麼道理？」

黃國昌說，今天終於還高虹安公道了，證明所有的公款都用在公務上，沒有錢進入高虹安個人口袋當中，這是為什麼貪汙可以獲判無罪最主要的理由。

黃說，過去這段時間民進黨、綠色媒體，那些名嘴跟側翼，今天要不要站出來給高虹安一個最起碼的道歉，還給她一個最基本的公道，還是要打算繼續追殺？或是檢察官繼續上訴追殺高虹安？他說，希望這件事情不要發生，但是以民進黨如此的程度，實在擔心。

