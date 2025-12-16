快訊

米格魯失控狠咬路人 飼主喊冤平常很乖：對方惡劣曾吵架

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓女子遛狗時其飼養的米格魯失控撲咬林姓路人，林右小腿遭咬傷更嚇到罹患急性壓力症候群，直言「惡夢連連」；張辯稱，他的狗平常很溫順，是因林曾當著狗面與她吵架，米格魯對林仍有記憶才攻擊她。法院刑事依過失傷害罪判張拘役20日、民事判她應給付林1萬8970元，可上訴。

林主張，張女今年3月3日晚上8點多用牽繩遛米格魯時，行經大里區爽文路、永隆二街的爽文公園，卻沒有對該犬以嘴套或其他適當方式管控，自己徒步經過時就慘遭米格魯攻擊、撲咬。

林表示，他右小腿遭咬傷，又因為驚嚇導致急性壓力症候群，依醫療、精神撫慰金等，一共向張求償15萬元。

張抗辯稱，自己養的米格魯平常性情溫順，且遛狗都有繫繩，因林曾對該米格魯犬與她爭執，並控訴是林態度惡劣，認為米格魯對林仍有記憶，才會攻擊林，加上林傷口並無流血且細微。

張表示，她刑事已被依過失傷害罪判拘役20日，但林仍不依不饒，事後又透過里長給她相當大壓力，對她實有不公。

台中地院民事庭查，張女應注意犬隻有攻擊性採取防護措施，卻沒給米格魯戴嘴套任由其追趕咬傷林，違反注意義務有過失明確。

中院認為，林遭米格魯咬傷受到較大驚嚇，也提出就診紀錄、證明，並直言只要看到張女就會恐慌、焦慮，害怕到喘不過氣，甚至只要有中大型犬靠近也會如此，更惡夢連連，認為他求償精神撫慰金以1萬元妥適，連同醫療費等，判張應給付林1萬8970元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

