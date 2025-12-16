快訊

桃園蘆竹砂石場深夜偷排毒廢水 檢起訴24人、沒收12億不法所得

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區某砂石場劉姓負責人及另家砂石運輸業者，涉嫌長期排放含有重金屬的泥漿廢汙水。桃園市環保局會同環境部、桃園地檢署等單位，長時間追查成功偵破此案。全案近日由桃園地檢署偵查終結，將該砂石場劉姓負責人等24人提起公訴，並請求法院從重量刑，同時聲請沒收高達12億餘元不法所得。

環保局表示，本案最初始於2020年10月，桃園環保局及環境部環境管理署北區、中區環境管理中心在台61線24K沿海調查汙染時，使用科技監控發現位於蘆竹區經營砂石業的某砂石場，雖僅有廢水貯留許可，卻利用深夜時段持續排放高濃度、含有害健康物質的泥漿廢水。

環保局表示，稽查過程中持續投入大量人力物力，與檢、警、調、環等跨域專業單位緊密合作。稽查人員為了揪出隱藏在地下、難以察覺的偷排暗管，不辭辛勞，冒著惡臭與可能存在的危險，鑽進狹窄的下水道和涵管內部，詳細爬梳檢查每一段管線，最終鎖定了業者私設的繞流暗管位置。

環保局表示，經查該砂石場劉姓負責人等人自2020年10月起，長期將公司土石加工過程產生之含有重金屬等有害健康物質的廢汙水，以及向另家砂石運輸業者非法收受的高含水率廢泥漿，透過私設的暗管，繞流排放至廠外溝渠，並順著灌溉渠道一路排入海洋。

環保局表示，專案小組共查扣該砂石場機具、18輛車、砂石運輸業者曳引車13輛，以及金融帳戶存款共計5443萬餘元。檢方起訴罪名包含廢棄物清理法、水汙染防治法及刑法汙染河川等罪；環保局表示，業者為節省應負擔的廢棄物清除處理成本，將企業成本轉嫁給自然環境，對國民健康與環境衛生更造成長遠危害，對此市府嚴厲譴責。

桃園市蘆竹區某砂石場劉姓負責人及另家砂石運輸業者，涉嫌長期排放含有重金屬的泥漿廢汙水。桃園市環保局會同環境部、桃園地檢署等單位，長時間追查成功偵破此案。圖／桃園市環保局提供
桃園市蘆竹區某砂石場劉姓負責人及另家砂石運輸業者，涉嫌長期排放含有重金屬的泥漿廢汙水。桃園市環保局會同環境部、桃園地檢署等單位，長時間追查成功偵破此案。圖／桃園市環保局提供

