高虹安貪汙撤銷將復職 學者列回鍋市政「5大關鍵必修題」

新竹市長高虹安助理費案二審判決出爐，高院撤銷原貪汙罪，改以「使公務人員登載不實罪」判6月，得易科罰金。銘傳大學廣電系主任杜聖聰也點出高回鍋5大必修課題，包括棒球場、議會「冰風暴」、藍白合作、施政滿意度、以及預算成效等。

杜聖聰指出，二審從一審認定的重罪，改判為得易科罰金的罪名，與一審判刑7年4月、引發停職效應相比，落差甚大。但並非「免責金牌」，而是一份沉重的政治授權，意味著市長得以繼續執政，但也必須更加謹慎地使用，將政治風暴轉化為實質治理績效。

杜聖聰指出，2025年7月26日的新竹市長罷免投票，投票率達58.84%，不同意票12萬4360票，高於同意票8萬6291票，已形成清楚的階段性民意結論。這份結果不是無條件背書，而是要求市府把治理責任做得更到位。

杜聖聰認為，接下來的新竹市政可歸納為5個「必修題」。首先是新竹棒球場，修繕工程一再延宕，市府以證據保全、解約求償等程序說明時程，但市民關切的不只是工程進度，更包括職棒經營的信任與商業可行性。市府應以可驗收的里程碑，取代抽象願景，定期公開進度與責任歸屬。

第二是議會衝突。115年度總預算審查期間，因程序對立引發議場失序，傷害的不只是政黨形象，更是城市治理可信度。市長角色不應只是表達遺憾，而須提出可操作的協調機制，讓重大爭議先行公開說明。

第三是藍白合作的落地考驗。杜聖聰表示，若合作只停留在選舉動員，市政將持續內耗，須清楚界定政策優先順序與責任分工。第四，面對施政滿意度落後，不能只強調「有做」，而要讓交通、公共安全、育兒與高齡政策成為市民可感知的日常改善。最後是預算治理，在史上最高預算下，市府更須說清楚KPI、驗收節點與風險控管。