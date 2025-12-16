影／無期徒刑不得假釋引反彈 人權團體呼籲撤回修法

行政院通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案送立法院審議，大幅引入「無期徒刑不得假釋」的終身監禁（LWOP）制度，規定特定重大犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得假釋。修法一出，引發法學界與實務界強烈反彈。

多個民間人權團體上午在立法院舉行「民間團體反對『終身監禁』惡法」記者會指出，此修法未徵詢專家意見，也未進行實證研究與人權影響評估，卻將對矯正制度造成深遠衝擊。人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會等團體，並由17位學者領銜發起「反對終身監禁惡法」連署，目前已有逾百位學者及律師、基層監所人員、觀護人、社工與心理師加入，顯示基層高度憂慮。民團呼籲行政院撤回修法、立法院停止立法程序，重大刑事政策應審慎評估人權影響。 多個民間人權團體上午在立法院舉行「民間團體反對『終身監禁』惡法」記者會。呼籲行政院撤回修法、立法院停止立法程序，重大刑事政策應審慎評估人權影響。記者林伯東／攝影 多個民間人權團體上午在立法院舉行「民間團體反對『終身監禁』惡法」記者會。呼籲行政院撤回修法、立法院停止立法程序，重大刑事政策應審慎評估人權影響。記者林伯東／攝影