貪汙案撤銷仍有誣告要過 高虹安可參選？律師給答案

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金18萬。外界關注高另涉誣告案若判刑確定後改以社會勞動方式執行，是否影響其參選權利？對此律師錢炳村表示，依法服社會勞動並不會剝奪登記參選資格，只要在法定期限內完成即可。

錢炳村指出，誣告罪屬本刑5年以上重罪，即使實際刑期未滿6月，也不得易科罰金，不過依刑法第41條規定，受刑人若經檢察官同意以社會勞動方式代替入監執行，其履行期間最長不得超過1年，「例如判處6個月社會勞動，可在一年內彈性安排完成，並非必須連續執行。」

錢炳村說，社會勞動屬「非拘束自由」的執行方式，受刑人仍可上下班、返家休息，執行時間通常為每天6小時，分為上午與下午時段，其餘時間及例假日並無限制，「依法也可以請假，並不影響登記參選或從事競選活動。」

針對參選期間是否須中斷社會勞動，錢炳村表示，社會勞動本就容許在期限內調整執行進度，若因選務需要，可依法請假或延後，「只要在一年期限內完成，並未違法，也不影響參選資格。」

至於若檢察官不同意改以社會勞動、而須入監服刑，錢炳村坦言，屆時若服刑期間落在明年登記參選時程，將依法喪失參選可能性。不過他認為，從實務經驗來看，檢察官原則上多會准許符合條件者以社會勞動方式執行。

錢炳村也補充，刑法第41條所列不得准許社會勞動的情形，包括難收矯正之效或難以維持法秩序者以及因身心健康之關係，執行顯有困難者，以目前情形來看，高虹安身心狀況正常，亦無上述法定排除事由，檢察官理論上沒有明顯理由拒絕。