高虹安案大逆轉 民眾黨：看見司法本該有的公平性

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台灣高等法院今天依照偽造文書罪判6個月。台灣民眾黨表示，高院重新審視一審失衡的量刑結果予以修正，認定高虹安未涉及貪汙還予清白，也讓社會看見司法本該有的公平性，希望能夠成為檢視過往類似案件的起點。

停職中的高虹安涉嫌詐領助理費，一審依照貪汙罪遭到判刑7年4月，二審由台灣高等法院負責審理。高法今天做出二審宣判，依照使公務員登載不實偽造文書罪，改判高虹安6個月徒刑、得易科罰金，後續仍可上訴。

針對台灣高等法院依照使公務員登載不實，改判高虹安6個月徒刑得易科罰金，民眾黨發言人張彤稍早透過聲明回應，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，認定高虹安未涉及貪汙並還予清白，終於讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨指出，本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」，但是事實已經一再證明，高虹安立委任內的助理有實際加班、實際投入公務服務，相關支出也多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨表示，司法不應成為政治攻防的工具，更不該因人設案、因黨設標準，「期盼此一判決，能夠成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。」

新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。圖／聯合報系資料照片

高虹安 台灣民眾黨 司法

