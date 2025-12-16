不給2月大兒喝奶還打到骨折 法院最終判虐子爸媽都要入獄

高雄市蔡姓男子與潘姓妻子未按時餵2個月大的兒子喝奶，造成營養不良，又不滿兒子哭鬧，動手毆打至肋骨骨折，還將兒子放在沒有圍欄的床鋪，害兒子摔下床造成顱骨骨折、腦出血，最高法院依妨害幼童發育罪判蔡2年6月徒刑，全案定讞。

另外，潘女部分，高雄高分院二審依妨害幼童發育罪判刑1年6月，另有8月得易科罰金之刑，因檢察官與潘女均未上訴而確定。

蔡、潘女去年9月生下兒子，卻未按時餵奶，使男嬰長期處在飢餓狀態，今年2月就醫時體重只有3.7公斤，只比出生的2.84公斤，增加0.86公斤，生長曲線小於3%。

兩人去年12月間開車搭載兒子和女兒外出購買餐食後，竟貿然將熱湯掛在兒子做的汽車座椅前方，導致兒子左小腿燙傷。蔡因不滿兒子哭鬧，今年1月底至2月初某日下午，在租屋處徒手毆打兒子胸口，導致肋骨骨折。

蔡、潘女今年1月底至2月初間的某日，將才4個月大的兒子放在未設圍欄的床鋪邊緣，隨即逕自入睡，害兒子從床上跌落地面，導致腦出血、頂骨骨折、額頭及臉頰瘀青。

之後因社工陪同潘女及男嬰打預防針，經檢視男嬰體重過輕，協助轉診才發覺男嬰營養不良、解黑便、額頭及下巴瘀傷、左腳有陳舊性燙傷，緊急啟動重大兒虐通報，揭發案情。

法院認為蔡、潘女身為父母、男嬰主要照顧者，本應愛護幼子，善盡照顧未成年子女的責任，卻不顧男嬰年幼、身心發展尚未健全，故意未按時餵奶、出手毆打凌虐，手段極其殘忍，一、二審依妨害幼童發育罪判蔡2年6月徒刑、潘女判刑1年6月，另有8月得易科罰金之刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。