涉假冒精品咖啡欺騙消費者 台中歐客佬咖啡違反食安法送辦

聯合報／ 記者黃寅曾健祐／台中即時報導

知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」和其上游商「黑金咖啡」從來沒買過他名下的「Finca Sophia 索妃亞莊園」藝伎咖啡豆，卻假冒該莊園名義販賣產品，讓他感到非常痛心和憤怒，並指歐客佬詐騙消費者。台中市衛生局食品藥物安全處在媒體報導後，最近前往歐客佬總公司、太原路門市等地點調查，並在製作訪談筆錄後將全案依違反食安法第15條「攙偽或假冒」，移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署今天表示，該案本月9日已簽分「他」案，現由檢察官偵辦中。

歐客佬去年才獲得台中市「十大伴手禮」競賽中競爭激烈的「金口碑獎」，市府並列為優先採購商品。不過，經此一事件，市府工策會上午表示，會根據十大伴手禮規章，評估是否因經營不實、違反法令和發生爭議事件致影響十大伴手禮整體商譽而考慮撤銷其競賽資格並收回獎項。

歐客佬在此一事件後，原先僅聲明是內部貼錯標籤的「誤植」錯誤，但後來在本月10日又在官網重新聲明「所販售的部分咖啡被錯誤標示為來自Finca Sophia，但這些產品並非由該莊園生產，也不是由我們向該莊園購買」、「坦承並接受這項疏失」。另也向市府申訴，表示他們參加十大伴手禮的咖啡並非發生爭議的咖啡。

據了解，布特指控歐客佬以「Finca La Cabra 」標示為「Finca Sophia 」銷售。「 BLACK GOLD 和 OKLAO COFFEE ROASTERS（黑金咖啡和歐客佬，兩者都來自台灣）詐欺性地販售，他們從未向我們購買、卻冠以 Finca Sophia 名稱的咖啡產品，如此令人心碎和憤怒。他們的行為並非單一事件，儘管多次警告，詐欺性的商業行為似乎已根深蒂固在他們的商業模式中。

真實性和可追溯性非常重要，尤其對於超優質咖啡而言。買家理應確信他們的咖啡是直接來自那些辛苦栽培它的人，而不是通過非法手段。我們的使命不僅僅關乎咖啡；它關乎透明度，並確保將價值回饋給付出辛勞的人們和土地。」

對於歐客佬的行為，許多消費者曾留言批評是「等於把Toyota標成Lexus賣耶」、「如果根本沒有進豆，怎麼可能會標記錯誤？」和「只會剛好標貴，都不會標便宜欸」還有人指出黑金咖啡和歐客佬的公司代表人都是王信鈞，一家負責咖啡生豆進口與銷售，一家負責熟豆咖啡的銷售。但歐客佬在新聲明下已限制哪些人可以回應。

「歐客佬精品咖啡」的旗艦門市位在台中市太原路與崇德路口，是台中市的知名咖啡店。本報資料照
荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」欺騙消費者，還附上產品照。圖／截取自Willem J. Boot臉書
歐客佬本月10日在官網重新聲明「所販售的部分咖啡被錯誤標示為來自Finca Sophia，但這些產品並非由該莊園生產，也不是由我們向該莊園購買」、「坦承並接受這項疏失」。圖／取自歐客佬精品咖啡臉書專頁
荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣Black Gold 精品咖啡欺騙消費者，還附上產品照。圖／截取自Willem J. Boot臉書
荷蘭裔知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」和Black Gold 精品咖啡欺騙消費者。圖／截取自Willem J. Boot臉書
