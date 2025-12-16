高院僅判高虹安6月刑 「檢察官可上訴」但她不能

新竹市長高虹安遭控任職立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院認定高女犯2罪，不法所得為11萬6514元，依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院今僅依使公務人員登載不實罪判6月得易科罰金之刑。

高院今撤銷高虹安、前公關主任「水母」王郁文、前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟及前主任陳奐宇部分，4人皆僅依使公務員登載不實罪判刑。王郁文處有期徒刑3月、黃惠玟4月、陳奐宇2月，皆得易科罰金，並全部緩刑2年。

前法務主任陳昱愷因一審、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，檢察官上訴受拘束，他幾乎可確定無罪。