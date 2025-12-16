周榆修指高院判決昭告虹安沒貪汙 籲「停止司法追殺」

新竹市長高虹安被控貪汙詐領助理費案，台灣高等法院今僅依使公務人員登載不實罪判6月得易科罰金之刑。台灣民眾黨秘書長周榆修聽完宣判後表示，高院的判決清楚明白昭告台灣社會高虹安沒有貪汙，民進黨政府把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始，停止撕裂國家，停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式讓國家陷入混亂。高虹安復職的問題，依照地方制度法相關規定辦理。

高虹安遭控任職立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院認定高女犯2罪，不法所得為11萬6514元，依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院今僅依使公務人員登載不實罪判6月得易科罰金之刑。