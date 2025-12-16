高虹安貪汙罪撤銷改判偽造文書可復職 律師：停職理由不再

新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。對此，律師錢炳村表示，隨著貪汙罪名撤銷，原先停職的「貪汙」法律基礎已不存在，高虹安依法具備復職條件。

錢炳村指出，地制法第78條第1項相關規定，涉犯貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止職務，市長停職將由副市長代理，如今高虹安已無貪汙犯罪事實，且改判刑期得易科罰金，並非必須入監執行，「既沒有貪汙罪，也沒有實際服刑問題，理論上可即刻復職。」

至於復職程序是否須待內政部正式函復，錢炳村坦言，細部行政流程仍需由主管機關說明，但原則上「停職是內政部處理，復職也應由內政部盡速完成」，針對外界關注刑責問題，錢炳村進一步說明，雖然得易科罰金並不代表「沒有刑責」，但依法繳納罰金即可免於入監，「屬於法律允許的替代執行方式」。

另就高虹安另案涉及誣告罪二審尚未定讞部分，錢炳村指出，誣告罪屬重罪，依法不得易科罰金，但若符合條件，經檢察官同意，可改以「社會勞動」方式執行。他說，社會勞動通常為每日6小時，執行期間與方式須由檢察官核准，並視個人身體狀況，必要時須提出體檢證明。

不過，若未來高虹安復職後仍須執行社會勞動，實務上恐屬罕見案例。錢炳村指出，過往無首長服社會勞動案例，但理論上仍可依法請假，由副市長代理職務後執行勞動。