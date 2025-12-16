快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

高虹安貪汙罪撤銷改判偽造文書可復職 律師：停職理由不再

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導

新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。對此，律師錢炳村表示，隨著貪汙罪名撤銷，原先停職的「貪汙」法律基礎已不存在，高虹安依法具備復職條件。

錢炳村指出，地制法第78條第1項相關規定，涉犯貪汙治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止職務，市長停職將由副市長代理，如今高虹安已無貪汙犯罪事實，且改判刑期得易科罰金，並非必須入監執行，「既沒有貪汙罪，也沒有實際服刑問題，理論上可即刻復職。」

至於復職程序是否須待內政部正式函復，錢炳村坦言，細部行政流程仍需由主管機關說明，但原則上「停職是內政部處理，復職也應由內政部盡速完成」，針對外界關注刑責問題，錢炳村進一步說明，雖然得易科罰金並不代表「沒有刑責」，但依法繳納罰金即可免於入監，「屬於法律允許的替代執行方式」。

另就高虹安另案涉及誣告罪二審尚未定讞部分，錢炳村指出，誣告罪屬重罪，依法不得易科罰金，但若符合條件，經檢察官同意，可改以「社會勞動」方式執行。他說，社會勞動通常為每日6小時，執行期間與方式須由檢察官核准，並視個人身體狀況，必要時須提出體檢證明。

不過，若未來高虹安復職後仍須執行社會勞動，實務上恐屬罕見案例。錢炳村指出，過往無首長服社會勞動案例，但理論上仍可依法請假，由副市長代理職務後執行勞動。

錢炳村強調，相關執行細節仍須視後續判決確定內容及檢察官執行意見而定，現階段可確定的是，高虹安在本次判決中已不再涉及貪汙罪，停職基礎已消失，復職具備法律依據。

新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。圖／聯合報系資料照片

貪汙 高虹安 內政部

延伸閱讀

不是貪汙！二審改依登載不實罪判6月 高虹安回應：盡速復職

【即時短評】高虹安復職定錨竹市戰局 綠攻防須轉彎

高虹安二審改依登載不實罪判6月 綠營：尊重司法立場

高虹安被控詐領立委助理費二審結果出爐！高院今改判6月得易科罰金

相關新聞

空服員抱病離世！工會批長榮拒與家屬協商賠償 公司回應了

長榮航空1名孫姓空服員先前抱病服勤後不幸離世，桃園市空服員職業工會今早在長榮航空門口開記者會，指長榮對外稱「已獲得家屬諒...

涉假冒精品咖啡欺騙消費者 台中歐客佬咖啡違反食安法送辦

知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」和其上游商「黑金咖啡」從來沒買...

不是貪汙！二審改依登載不實罪判6月 高虹安回應：盡速復職

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

高虹安貪汙罪撤銷改判偽造文書可復職 律師：停職理由不再

新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金1...

高虹安貪汙撤銷改判 黃國昌：綠媒、名嘴、側翼要不要道歉？

新竹市長高虹案涉貪案一審判刑7年6月，台灣高等法院今撤銷改判，依偽造文書罪判高有期徒刑6月，得易科罰金。民眾黨主席黃國昌...

米格魯失控狠咬路人 飼主喊冤平常很乖：對方惡劣曾吵架

台中張姓女子遛狗時其飼養的米格魯失控撲咬林姓路人，林右小腿遭咬傷更嚇到罹患急性壓力症候群，直言「惡夢連連」；張辯稱，他的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。