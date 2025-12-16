失聯移工宿舍暴斃...台籍雇主怕露餡夥移工埋屍菜園 今改判8月

苗栗縣鄧姓男子從事包商工作，雇用4名泰國籍失聯移工，去年9月間，其中一名移工「阿二」暴斃身亡，鄧與移工為免非法雇用、居留的犯行曝光，鄧指示移工合力將阿二載往菜園，挖洞將阿二埋屍其中，因阿二女兒找不到人，報警後才循線查獲，一審依遺棄屍體罪，判鄧男等4人10月徒刑，鄧上訴台中高分院，今撤銷原判決，改判8月徒刑。

檢警調查，泰國籍男子阿波、阿黑、阿菜、阿旺、阿二在台灣逾期居留，由苗栗縣鄧姓包商非法雇用，去年9月14日晚間，阿波等5人在鄧姓包商的苗栗宿舍內，阿二因潛在性心肌病發作，心臟休克死亡。

鄧男、阿波等4人擔心非法雇用、打黑工的狀況曝光，鄧指示阿波等人，隔天上午開車將阿二載往苗栗縣一處菜園內，挖洞後將阿二埋屍其中，阿二的女兒找不到人，報警才循線查獲犯行。

一審認定，鄧男等4人因恐自身非法雇用、居留的犯行曝光，未報警妥善處理，合謀將屍體挖洞掩埋，無視法律規範，也欠缺對死者尊重，所為實屬不該。