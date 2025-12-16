快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

聽新聞
0:00 / 0:00

失聯移工宿舍暴斃...台籍雇主怕露餡夥移工埋屍菜園 今改判8月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣鄧姓男子從事包商工作，雇用4名泰國籍失聯移工，去年9月間，其中一名移工「阿二」暴斃身亡，鄧與移工為免非法雇用、居留的犯行曝光，鄧指示移工合力將阿二載往菜園，挖洞將阿二埋屍其中，因阿二女兒找不到人，報警後才循線查獲，一審依遺棄屍體罪，判鄧男等4人10月徒刑，鄧上訴台中高分院，今撤銷原判決，改判8月徒刑。

檢警調查，泰國籍男子阿波、阿黑、阿菜、阿旺、阿二在台灣逾期居留，由苗栗縣鄧姓包商非法雇用，去年9月14日晚間，阿波等5人在鄧姓包商的苗栗宿舍內，阿二因潛在性心肌病發作，心臟休克死亡。

鄧男、阿波等4人擔心非法雇用、打黑工的狀況曝光，鄧指示阿波等人，隔天上午開車將阿二載往苗栗縣一處菜園內，挖洞後將阿二埋屍其中，阿二的女兒找不到人，報警才循線查獲犯行。

一審認定，鄧男等4人因恐自身非法雇用、居留的犯行曝光，未報警妥善處理，合謀將屍體挖洞掩埋，無視法律規範，也欠缺對死者尊重，所為實屬不該。

法官審酌，鄧男等人犯後自警詢、偵訊、審理坦承犯行，鄧政宏已匯款10萬元給被害人家屬等情狀，依遺棄屍體罪，判刑10月，全案上訴二審後，今天審結宣判。

苗栗縣鄧姓包商非法雇用4名泰國籍失聯移工，去年其中一名移工暴斃，鄧指示移工合力挖洞埋屍，以免非法雇用、居留犯行曝光，二審今審結宣判。圖／本報資料照
苗栗縣鄧姓包商非法雇用4名泰國籍失聯移工，去年其中一名移工暴斃，鄧指示移工合力挖洞埋屍，以免非法雇用、居留犯行曝光，二審今審結宣判。圖／本報資料照

失聯移工 屍體 苗栗縣

延伸閱讀

無照開堆高機上路害死資優生 玻璃公司賠665萬...移工與班長獲緩刑

勞發署雲嘉南分署推出志工隊 友善移工提升跨國服務

北部一車站淪「外國人租界」？ 網驚見街頭全寫滿外文：台灣人剩10%

越南籍逃逸移工又無照開車 撞死移工棄車逃逸…判1年10月

相關新聞

空服員抱病離世！工會批長榮拒與家屬協商賠償 公司回應了

長榮航空1名孫姓空服員先前抱病服勤後不幸離世，桃園市空服員職業工會今早在長榮航空門口開記者會，指長榮對外稱「已獲得家屬諒...

涉假冒精品咖啡欺騙消費者 台中歐客佬咖啡違反食安法送辦

知名咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前在臉書發文指控台灣「歐客佬精品咖啡」和其上游商「黑金咖啡」從來沒買...

不是貪汙！二審改依登載不實罪判6月 高虹安回應：盡速復職

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪...

高虹安貪汙罪撤銷改判偽造文書可復職 律師：停職理由不再

新竹市長高虹安助理費案件二審判決出爐，法院撤銷原貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金1...

高虹安貪汙撤銷改判 黃國昌：綠媒、名嘴、側翼要不要道歉？

新竹市長高虹案涉貪案一審判刑7年6月，台灣高等法院今撤銷改判，依偽造文書罪判高有期徒刑6月，得易科罰金。民眾黨主席黃國昌...

米格魯失控狠咬路人 飼主喊冤平常很乖：對方惡劣曾吵架

台中張姓女子遛狗時其飼養的米格魯失控撲咬林姓路人，林右小腿遭咬傷更嚇到罹患急性壓力症候群，直言「惡夢連連」；張辯稱，他的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。