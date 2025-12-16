婚前協議「家暴賠百萬」 法院判賠30萬元理由曝光！
北部一對夫婦婚前協議，婚後家暴應給付違約金100萬元，後來男子仍因爭吵翻桌傷及女子膝蓋，離婚後女方提告請求履行協議，士林地院認定該協議成立，但違約金過高，為維持公平原則，酌減並判男方應賠償30萬元。
判決指出，該對夫婦2022年8月15日結婚，當天並簽立婚前協議書，其中約定立約人承諾婚後絕不可對對方家暴，若有違反，每次應給付懲罰性違約金100萬元。
然而女方婚後指控男方在2022年10月6日、2023年1月22日、2023年1月23日、2023年1月28日等，對女方及其女兒出手家暴，經桃園地方法院核發民事通常保護令在案，後續雙方訴請離婚，女方認定男方確實違反婚前協議，故提告要求履行協議。
士林地院法官清查相關戶籍謄本、協議書、保護令、判決及證明書等，認定雙方曾簽婚前協議、家暴、離婚等情況，相關事實堪為認定；細查保護令認定男方2023年1月28日因與女方爭吵，情緒失控翻桌導致女子膝蓋瘀傷，並未認定其他3日男子對女子有家暴。
女方母親證稱，2人簽婚前協議，是最初女方說為了小孩要報戶口，要和男方結婚，她希望給女兒一個保障，才與男方討論協議「家暴罰100萬元」，大家同意後簽字蓋章。
法官認定該協議基於兩造自由意思而為，目的是為促進婚姻關係和諧，約定內容為違背公序良俗，自屬有效；但考量家暴發生導致女方膝蓋瘀傷等，相關案發過程及行為態樣、傷勢嚴重程度等，認定該協議違約金過高，為維持公平原則，酌減為30萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言