婚前協議「家暴賠百萬」 法院判賠30萬元理由曝光！

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北部一對夫婦婚前協議，婚後家暴應給付違約金100萬元，後來男子仍因爭吵翻桌傷及女子膝蓋，離婚後女方提告請求履行協議，士林地院認定該協議成立，但違約金過高，為維持公平原則，酌減並判男方應賠償30萬元。

判決指出，該對夫婦2022年8月15日結婚，當天並簽立婚前協議書，其中約定立約人承諾婚後絕不可對對方家暴，若有違反，每次應給付懲罰性違約金100萬元。

然而女方婚後指控男方在2022年10月6日、2023年1月22日、2023年1月23日、2023年1月28日等，對女方及其女兒出手家暴，經桃園地方法院核發民事通常保護令在案，後續雙方訴請離婚，女方認定男方確實違反婚前協議，故提告要求履行協議。

士林地院法官清查相關戶籍謄本、協議書、保護令、判決及證明書等，認定雙方曾簽婚前協議、家暴、離婚等情況，相關事實堪為認定；細查保護令認定男方2023年1月28日因與女方爭吵，情緒失控翻桌導致女子膝蓋瘀傷，並未認定其他3日男子對女子有家暴。

女方母親證稱，2人簽婚前協議，是最初女方說為了小孩要報戶口，要和男方結婚，她希望給女兒一個保障，才與男方討論協議「家暴罰100萬元」，大家同意後簽字蓋章。

法官認定該協議基於兩造自由意思而為，目的是為促進婚姻關係和諧，約定內容為違背公序良俗，自屬有效；但考量家暴發生導致女方膝蓋瘀傷等，相關案發過程及行為態樣、傷勢嚴重程度等，認定該協議違約金過高，為維持公平原則，酌減為30萬元。

士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影
士林地方法院民事庭。記者李隆揆／攝影

家暴 婚前協議 保護令

