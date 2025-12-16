快訊

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪500人民幣

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門近期陸客多，但有些不是來玩的，竟是來打工牟利。移民署南區事務大隊金門縣專勤隊，會同法務部調查局福建省調查處，日前於金門縣兩處建築工地查獲13名陸籍人士非法工作，瓦解一條跨海來金門打零工的地下管道。

專勤隊人員指出，遭查獲的陸籍人士包括王姓、陳姓男子，以及以小三通觀光名義入境的蘭姓男子等13人，受僱於國人張姓女子，從事攪拌水泥、粉刷牆面等泥作工程。張女、王男及陳男等3人，因涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第15條，已由檢方偵結，並向福建金門地方法院聲請簡易判決處刑；其餘非法工作的陸籍人士，則由移民署依法強制出境，並管制一定期間不得再入境。

移民署指出，金門縣服務站在受理小三通申請時，發現部分陸客來台次數頻繁、停留天數異常，隨即通報調查局與專勤隊展開聯合偵辦。執法人員透過科技偵蒐及跨機關合作，先於今年7月30日在一處建築工地查獲8名陸籍人士非法工作；9月26日，再於另一處工地查獲7人，非法打工情形持續。

調查顯示，王男原以探親名義入境，實際負責招募同鄉來金門工作，以人民幣400至500元的日薪替張女從事泥作工程。張女除提供免費食宿與接送外，另支付王男每日人民幣1000元作為報酬。

專案人員指出，王男首度遭查獲後，曾因非法居間介紹他人工作遭限制出境，卻未記取教訓，轉而以「打工者」身分繼續從事非法工作，並夥同陳男再度招募多名陸籍人士來金，執法單位掌握其行蹤後循線查緝，終將相關人等一併查獲，跨海非法打工行為宣告破局。

移民署金門縣專勤隊隊長黨昱泰表示，依兩岸人民關係條例規定，國人若僱用或留用陸籍人士從事未經許可或與入境目的不符的活動，最高可處2年以下有期徒刑或罰金；若居間介紹並意圖營利，刑責更可加重至3年以下有期徒刑；陸籍人士若持觀光或探親許可來台，依法不得從事任何工作，違者將遭強制出境並限制再入境。

移民署呼籲，將持續從源頭加強查察，杜絕非法打工及地下仲介行為，維護國人就業權益與社會治安；民眾若發現可疑情事，可撥打1955專線或向金門縣專勤隊檢舉，共同防堵不法。

移民署金門縣專勤隊日前在金門縣兩處建築工地查獲13名陸籍人士非法工作，現場人數眾多。圖/移民署金門專勤隊提供
移民署金門縣專勤隊日前在金門縣兩處建築工地查獲13名陸籍人士非法工作，現場人數眾多。圖/移民署金門專勤隊提供
移民署金門縣專勤隊日前在金門縣兩處建築工地查獲13名陸籍人士非法工作，圖為人員到場查辦情況。圖/移民署金門專勤隊提供
移民署金門縣專勤隊日前在金門縣兩處建築工地查獲13名陸籍人士非法工作，圖為人員到場查辦情況。圖/移民署金門專勤隊提供
移民署南區事務大隊金門縣專勤隊會同法務部調查局福建省調查處，日前於金門縣兩處建築工地查獲13名陸籍人士非法工作。圖/移民署金門專勤隊提供
移民署南區事務大隊金門縣專勤隊會同法務部調查局福建省調查處，日前於金門縣兩處建築工地查獲13名陸籍人士非法工作。圖/移民署金門專勤隊提供

