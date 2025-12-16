高虹安涉詐領助理費、使公務員登載不實案 高院10點宣判

新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，台北地院依刑法第55條從較重的「利用職務機會詐取財物罪」判7年4月徒刑、褫奪公權4年，沒收11萬6514元不法所得。案經上訴，台灣高等法院今天上午10點將宣判。

此外，高虹安（停職中）博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，高院7月31日判她6月徒刑，案件現上訴最高法院中。

本案於9月30日辯論終結，高虹安稱初任立委時找有經驗的助理協助，希望自己專心問政，否認犯罪；認罪的前國會辦公室行政主任黃惠玟則嗆「高虹安欠我們4人真心的道歉」。一審時，同案被告前法務主任陳昱愷無罪，「小兔」黃惠玟判2年、緩刑5年；前主任陳奐宇判1年、緩刑3年；前公關主任「水母」王郁文2年、緩刑5年。

高虹安案審理時，常被提起的是台北市前議員童仲彥詐領助理費案，童仲彥利用蔡姓人頭詐領公費助理費，不法所得5萬1842元，2022年4月21日遭最高法院依利用職務上機會詐取財物罪判刑3年10月徒刑，褫奪公權2年確定。巧合的是，審理童案的高院受命法官為雷淑雯，童聲請再審的受命法官為郭豫珍，而高虹安案的高院合議庭由郭豫珍擔任受命法官，雷淑雯為陪席法官，審判長為許永煌。

檢方指控高虹安擔任立委期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪。黃惠玟、陳奐宇、前法務主任陳昱愷從偵查到審判都認罪，王郁文和高虹安否認。

高虹安說，從科技業轉職立委，不是為了賺錢，否則待在科技業就好，並認為申請加班費應該是行之有年的作法，因此在限額內申領助理費用、與助理合意成立辦公室零用金，澄清這非她的「小金庫」。她說，全國有二百多件助理費的相關案件，前立委吳成典能無罪，她卻遭重判，疑惑認定標準，並指她支出的費用遠超過被認定貪汙的金額。