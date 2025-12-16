聽新聞
0:00 / 0:00

台南前議長郭信良涉供地濫倒廢土 又一案起訴

聯合報／ 記者張議晨萬于甄／連線報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>市前議長<a href='/search/tagging/2/郭信良' rel='郭信良' data-rel='/2/144059' class='tag'><strong>郭信良</strong></a>涉嫌提供土地供營造廠違規回填廢土，檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等<a href='/search/tagging/2/廢棄物' rel='廢棄物' data-rel='/2/103713' class='tag'><strong>廢棄物</strong></a>。圖／讀者提供
台南市前議長郭信良涉嫌提供土地供營造廠違規回填廢土，檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等廢棄物。圖／讀者提供

台南市前議長郭信良今年十月被控替三地集團創辦人關說光電場，遭橋頭地檢署依貪汙治罪條例起訴；橋檢又查出郭涉嫌提供土地供營造廠違規回填廢土，昨再以違反廢清法追加起訴，具體求刑三年半。郭信良昨回應，他從政至今坦蕩蕩，會向法院說清楚講明白。

檢調查出，郭信良旗下昱峰能源工程公司，二○二二年計畫在台南安南區城西段土地開發光電場，因未取得台電饋線容量，遲未施工，砸錢承租的土地一直閒置。

去年國家住都中心於安南區開發和順安居社宅，由大灣營造廠承包土方外運，郭信良積欠營造廠負責人李男約六百萬元，李為省處理費詢問郭有無可供回填的土地，郭同意以城西段閒置光電場供傾倒。

去年八月起，李男即指示徐姓工地主任及黃姓下包商，將社宅工地開挖的土石運往填埋，土方夾雜磚塊、廢塑膠管，郭的員工發現後回報，郭未制止反刪照滅證。

橋檢偵辦郭信良涉收賄關說光電場案，意外追出這起濫倒廢棄物案；經統計，李男外運並濫倒的營造剩餘土石方共四萬九三七二立方公尺，經換算李約可節省二九六萬餘元處理費。

郭信良辯稱，李男問他有無土地可回填，他才說城西段可填，員工傳照片給他時，他有請李男改善；李男則坦承他有跟郭信良說土方是從地下室開挖，且未提供土方來源證明給郭。

檢方認定營造廠未依案場土方清運計畫，將土方送往合法土資場處理，反而直接回填至郭信良提供的土地，依違反廢棄物清理法等罪，追加起訴郭信良、李姓負責人、徐姓工地主任及黃姓包商、蔡姓司機等五人，其中郭信良具體求刑三年半。

郭信良 台南 光電 貪汙 台電 社宅 收賄 關說 廢棄物

延伸閱讀

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

桃園鐵路地下化工地驚見男屍 身分不明死因待查

郭信良二審無罪台南高分檢上訴理由曝 議長出面斡旋讓業者畏懼給錢

相關新聞

台南前議長郭信良涉供地濫倒廢土 又一案起訴

台南市前議長郭信良今年十月被控替三地集團創辦人關說光電場，遭橋頭地檢署依貪汙治罪條例起訴；橋檢又查出郭涉嫌提供土地供營造...

接受招待還要求「改口」 檢察官黃錦秋 確定免職

台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，因涉接受地下匯兌業者郭哲敏飲宴招待，懲戒法院一審判黃錦秋免除檢察官...

法官「兼職律師」 法評會建議免職

台南地方法院前法官施志遠曾多次領愛心便當，還當街嗆警，在職期間提供梁姓律師法律意見、代撰書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢...

為刪文謊報被盜帳 法官遭罰

高雄地方法院法官張浩銘請求調動不成，匿名在法官論壇發文「取暖」被砲轟，他沒權限刪除貼文，向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，...

佃西重劃案、收賄護航光電…郭信良官司不斷

郭信良近年官司不斷，二○二三年捲入台南佃西重劃案，被控收賄一千三百萬元，一度被依貪汙罪判刑十三年，二審逆轉無罪；近期又被...

車手3度被抓又當車手 彰化地院認惡性重大判徒刑2年又罰款

新竹縣吳姓男子去年加入詐欺集團擔任車手，到彰化縣向人頭帳戶潘姓女子收取提領出來的25萬元，放在詐團指定的某停車場交給收水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。