接受招待還要求「改口」 檢察官黃錦秋 確定免職

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

高檢署前檢察官黃錦秋。本報資料照片

台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，因涉接受地下匯兌業者郭哲敏飲宴招待，懲戒法院一審判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官，二審昨改判黃免除檢察官職務，改任台北地檢署觀護人，全案確定。

二審指出，一審認定黃錦秋違失情節重大、有懲戒必要，並無違誤，但諭知黃錦秋免除檢察官職務、轉任檢察事務官的處分，未依法官法施行細則規定，在主文中記載轉任職務的所屬機關、職稱和職務編號，且黃錦秋沒有法院組織法規定擔任檢事官的資格，判決有違法之處，因此廢棄原判決。

二審認為黃已嚴重損害檢察官職位榮譽、尊嚴與公眾信任，事後試圖掩飾，直到審理期間仍未見知所警惕等後續態度，客觀上已達失去人民對她「檢察官適任性」的信賴，已不適任檢察官。

二審參酌法務部意見，審酌黃錦秋經歷，擔任觀護人職務尚屬適當，改判免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人。

法務部、監察院認為黃錦秋2020年1月17日晚間出資宴請新北地檢署檢察官王涂芝與其他警察聚餐後，率領到郭哲敏開設的88會館唱歌聚會；同年7月10日出資宴請王涂芝等人聚餐後，再赴睿森銀樓地下室唱歌，接受無償招待。

事發後黃於2022年11月11日打電話要求承認去過88會館等場所的王涂芝改口「未前往」，法務部、監察院認定違反檢察官倫理規範移送懲戒法院，監察院也彈劾。

