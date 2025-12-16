聽新聞
為刪文謊報被盜帳 法官遭罰

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

高雄地方法院法官張浩銘請求調動不成，匿名在法官論壇發文「取暖」被砲轟，他沒權限刪除貼文，向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，導致資訊處啟動資安調查，被高雄地院移送評鑑。法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭審理，建議罰款現職月俸總額6個月。

張浩銘曾任律師，去年12月23日派任高雄地院候補法官，今年3月10日以雙親扶養、醫療上有特別需要，向司法院申請優先調動至新北地方法院，新北地院召開法官會議後決議不同意。

張浩銘5月27日晚間透過VPN連線，以暱稱「不吐不快」在法官論壇以「特殊調動法官會議的程序是什麼？」為題貼文，抒發不滿。

貼文一出，不少留言砲轟，張為平息風波想刪除貼文，卻沒權限，6月4日下午致電資訊處，稱法官論壇貼文不是自己發的，請求資訊處刪文。張還向資訊處表示，高雄地院資訊室已在查誰盜用帳號、啟動資安調查。

資訊處獲報，認為是法官帳號被盜用的第一級資通安全事件，啟動調查程序，確認貼文確實是張的IP發出，高雄地院資訊室也沒接獲啟動調查通知。

張浩銘得知事件曝光，緊急致電、寄電子郵件至資訊處，指文章是他發出，並無資安疑慮，「深感抱歉」。

高雄地院將張浩銘送法評會請求個案評鑑。法評會認為，張為隱瞞發布貼文，竟向資訊處稱帳號遭人盜用，因而啟動第一級資安調查，無端耗費人力、物力。

法評會指出，法官電腦遭人盜用可能構成刑事犯罪，張謊稱帳號遭盜用，與刑法未指定犯人的誣告罪僅一線之隔，且事後一再否認曾表示「帳號遭盜用」，所為明顯思慮不周且言行不檢，損及法官正直形象，違反法官倫理規範規定且情節重大。

