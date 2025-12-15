快訊

車手3度被抓又當車手 彰化地院認惡性重大判徒刑2年又罰款

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

新竹縣吳姓男子去年加入詐欺集團擔任車手，到彰化縣向人頭帳戶潘姓女子收取提領出來的25萬元，放在詐團指定的某停車場交給收水手取走。警方據報循線逮捕吳男，依犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，判處有期徒刑2年，併科罰金2萬5千元。可上訴。

判決書指出，吳男去年10月加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「Z」等成年人組成的詐欺集團，擔任車手收取款項。詐團不詳成員先以俗稱「猜猜我是誰」詐騙手法，指使王姓被害人匯款到潘女帳戶，再以「辦理貸款要製作金流」、「有錢匯入銀行帳戶要領出來還給貸款辦理人」等訛詞，要求不知情的潘女到ATM提領現金交給吳男。

王姓被害人發現被詐而報警，警方循線逮捕吳男，吳男落網後坦承不諱，並有王姓被害人、李姓汽車出租商、潘姓女子證述可佐。

吳男有加重強制性交、竊盜、偽造文書、毒品等案件出入監所，彰化地院認為他出獄後不思珍惜自由，再度犯罪，足認前案件罰之執行對他的成效不彰，且他去年10月到今年6月至少4度參與同一詐騙集團，可知與該集團關係緊密，因此即便羈押、手機遭扣案，出獄後都可以立即與詐團取得聯繫。

彰化地院審酌，吳男3度被抓仍不斷犯案，一犯再犯，惡性重大，兼衡他自白全部犯行，未與被害人和解或適度賠償的犯後態度，及他自述的學歷、工作、家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

新竹縣吳姓車手3度被抓仍犯案，彰化地方法院判處2年有期徒刑並科罰金2萬5千元。記者簡慧珍／攝影
相關新聞

柯文哲曾說錢只是「轉個手」 檢察官批出事才切割：難道是車手？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城容積、侵占政治獻金案，今天開庭由檢方對柯涉圖利、收賄2罪行論告。檢方認為，扣案A...

車手3度被抓又當車手 彰化地院認惡性重大判徒刑2年又罰款

新竹縣吳姓男子去年加入詐欺集團擔任車手，到彰化縣向人頭帳戶潘姓女子收取提領出來的25萬元，放在詐團指定的某停車場交給收水...

網售含第四級毒品減肥藥 婦人違反藥事法被罰15萬元

趙姓婦人從網購膠囊自行分裝後命名「爆so錠」，彰化縣衛生局網購後檢驗藥丸我國第四級毒品「西布曲明」，趙婦稱沒辦法提供檢驗...

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」後離去

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今天開庭由檢方對柯涉圖利、收賄2罪論告，庭審傍晚結束，柯...

出入88會館接受招待還要求「改口」…女檢黃錦秋確定免職 判決理由曝光

警政署政風室前主任、台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋被控帶偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的88會...

發文取暖遭砲轟...法官張浩銘謊報「帳號被盜」 法評會建議罰款6個月

高雄地方法院法官張浩銘因請求調動不成，匿名在法官論壇發文「取暖」被砲轟，他沒有權限刪除貼文，向司法院資訊處謊稱「帳號被盜...

