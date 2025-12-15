網售含第四級毒品減肥藥 婦人違反藥事法被罰15萬元
趙姓婦人從網購膠囊自行分裝後命名「爆so錠」，彰化縣衛生局網購後檢驗藥丸我國第四級毒品「西布曲明」，趙婦稱沒辦法提供檢驗證明，也不確定賣出的量。彰化地方法院審結，依違反藥事法裁定緩刑兩年，罰金15萬元，可上訴。
判決書表示，趙婦民國102年間在網路上販賣禁藥，經嘉義地檢署檢察官為緩起訴處分，竟仍不知警惕，民國112年間，購入未經核准、擅自製造的來路不明禁藥，取名為「爆錠」在蝦皮拍賣，刊登「膠囊 排便 酵素 草本 ROB」、「多件優惠 更划算 爆so頑固沒吃過不要說無效 可分期 刷卡」的廣告。
彰化縣政府衛生局去年網路巡邏，購買趙婦販售的膠囊送檢，驗出含西布曲明的成分，西布曲明透過中樞神經抑制食慾，最初被用在減肥藥，因會增加高血壓、心律不整等心血管疾病風險，世界多數國家已停用，我國列為第四級毒品，禁止販售、運輸。彰化縣政府把趙婦函送偵辦。
趙婦稱從蝦皮網購膠囊再進行分裝，商品外包裝是她做的，她沒辦法提供檢驗證明，賣出的量究竟有多少她也不確定。
彰化地院審酌，她因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，足認已有悔意，相信經此偵審程序及刑之宣告的教訓，當知所警惕而無再犯之虞，所宣告有期徒刑6月暫不執行為適當，併予宣告緩刑兩年，但認為另有課予一定負擔之必要，因此諭知趙婦在判決確定之日起1年內應支付罰金15萬元，以資警惕。
