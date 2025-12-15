回應柯文哲 檢察官：盼政治歸政治法律歸法律

北院審理京華城案今天進行言詞辯論，檢察官論告時表示，檢察官一直沒有回應柯文哲的批評，並非檢方笑罵由人，而是不回應政治性語言，盼政治歸政治、法律歸法律。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處前台北市長柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天起進行言詞辯論程序，傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、前北市長辦公室主任李文宗、威京集團財務經理張志澄、前北市都委會執行秘書邵琇珮等被告。

公訴檢察官就圖利罪進行論告時，提到柯文哲對京華城案「明知違法仍放行」，柯文哲忍不住說：「亂說，又在亂說。」隨即遭到制止，審判長要求柯文哲必須遵守訴訟程序。

公訴檢察官下午提到，柯文哲在京華城案審理期間，多次批評檢察官，檢方尊重柯文哲的答辯權，但無法認同柯文哲說「檢察官是以害人作為職志，是邪惡的」。

公訴檢察官說，他在法庭見過的被害人淚水，不會少於在場任何一位法律人，檢察官不像柯文哲位高權重，可以決定一個城市的未來，但在自己的工作崗位上，他努力把分內的事情做好。

公訴檢察官表示，過去一直沒有回應柯文哲的批評，並非檢方笑罵由人，而是選擇不回應政治性語言，盼能回歸法律攻防，讓政治歸政治、法律歸法律。

柯文哲曾多次提到要看10年後社會怎麼評價京華城案，公訴檢察官說，檢方並不擔心10年後、20年後社會怎麼評價，檢察官此時此刻只希望永遠不要再有下一個京華城案。