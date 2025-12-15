柯文哲曾說錢只是「轉個手」 檢察官批出事才切割：難道是車手？

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城容積、侵占政治獻金案，今天開庭由檢方對柯涉圖利、收賄2罪行論告。檢方認為，扣案A1─37硬碟工作簿Excel檔內記錄數字為金錢，柯卻曾說過錢只是「轉個手」，批「難道柯文哲是車手嗎？」

檢方表示，京華城透過鼎越開發前董事長朱亞虎向柯文哲請託，再由7名人頭捐210萬元政治獻金給柯「左手請託、右手捐錢」，雙方有對價關係，構成行收賄罪。

檢察官說，朱亞虎透過威京集團財務經理張志澄協助找人頭捐款給民眾黨，張事後拿了100萬元獎金，威京集團主席沈慶京要陳情就陳情、要捐錢就捐錢，不可因陳情案給付金錢，否則與柯就是行收賄關係。

檢方表示，柯辦前主任李文宗對外自稱是市長辦公室主任，朱亞虎行賄後，傳3封簡訊給李文宗、民眾黨秘書長張哲揚、市府前顧問蔡璧如；張回訊表示已請長假、蔡未讀未回，只有李過了4天後回覆「市長和我們心存感激」，證明李是「市長分身」。

檢方表示，2020年2月20日柯文哲與沈慶京在市長室密會，京華城陳情案一個半月內送都委會開啟研議程序，沈因此捐給柯200萬元，檢方說，市府的行政作為不應是政黨獲取政治獻金的手段，柯收錢後對沈的請求照單全收，使京華城無中生有獲利。

至於指控柯向沈收賄1500萬元部分，檢方說，工作簿Excel檔如何記錄，柯偵查中說「要知道誰幫助過我」，柯還曾說錢只是「轉個手」，批柯是收賄首謀，出事了才開始切割「難道是車手嗎？」，另加碼揶揄柯在辦公室踩飛輪收嘉義聞人陳盈助300萬元「難道柯是自行車車手嗎？」

檢方表示，Excel檔是柯文哲的「帳冊」，有給錢的就是數字，且每一筆款都可驗證，帳冊的私密性極高，並非黨工可以傳來傳去的資料，且只有柯本人才知每筆內容，沒有捐成功的就是空白。

檢方指出，一般人無論在Excel檔上記了多少都PAY不出來，但柯的Excel檔卻可以PAY出幾千萬元，一有人給錢柯就記帳，柯稱把金主傳喚到法庭作證是檢方政治迫害，實則大多數金主是由沈慶京所聲請傳喚。

檢方表示，柯文哲一再稱貪汙案沒有金流，但「現金花掉了就沒有金流了嗎？」，工作簿是柯文哲製作的帳冊，內容為真實，帳冊就是證明金流的證據，證據呈現後已知道真相、看見真相「難道還要相信謊言嗎？」

台北地方法院今天起審理京華城案及柯文哲政治獻金案，前台北市長柯文哲上午出庭後，中午步出法院。記者林伯東／攝影
台北地方法院今天起審理京華城案及柯文哲政治獻金案，前台北市長柯文哲上午出庭後，中午步出法院。記者林伯東／攝影

