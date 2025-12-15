快訊

出入88會館接受招待還要求「改口」…女檢黃錦秋確定免職 判決理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

警政署政風室前主任、台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋被控帶偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的88會館、涂誠文的睿森銀樓地下室無償接受招待，法務部將黃錦秋移送懲戒法院，監察院也彈劾，一審判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官；案件上訴，懲戒法院職務法庭二審今改判黃錦秋免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人，全案確定。

二審指出，一審認定黃錦秋違失情節重大、有懲戒必要，並無違誤，但諭知黃錦秋免除檢察官職務、轉任檢察事務官的處分，沒有依法官法施行細則規定，在主文中記載轉任職務的所屬機關、職稱和職務編號，且黃錦秋沒有法院組織法規定擔任檢事官的資格，判決有違法之處，因此廢棄原判決。

二審認為黃錦秋已嚴重損害檢察官職位榮譽、尊嚴與公眾信任，且事後試圖掩飾，直到審理期間仍未見她知所警惕等後續態度，客觀上已達失去人民對她「檢察官適任性」的信賴，堪認已不適任檢察官。

二審參酌法務部的意見，並審酌黃錦秋長期任職檢察官，曾兼任大學講師的經歷，認為黃錦秋仍能在主管監督下配合執行公務，擔任觀護人職務尚屬適當，再審酌她家庭、生活等個人狀況，改判黃錦秋免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人。

法務部、監察院認為黃錦秋2020年1月十17日晚間出資宴請王涂芝與其他警察同仁聚餐後，率領同仁到88會館唱歌聚會；另於同年7月10日出資宴請王涂芝等人聚餐後，再赴睿森銀樓地下室唱歌，接受私人無償招待。

黃錦秋事發後於2022年11月11日打電話要求承認去過88會館等場所的王涂芝改口「未前往」，法務部、監察院認定違反檢察官倫理規範移送懲戒法院審理。

懲戒法院一審認為，黃錦秋輕忽、放任在場者提議前往私人招待所，又未督促、確認有無付費，造成業者得以藉此表彰與檢察等執法體系有私下不公開往來社交活動，有接近檢察署的特殊、隱密管道等觀感不良印象，嚴重損害社會對檢察官的公正信心。

一審指出，黃錦秋事後要求王涂芝「改口」一事，更顯示她不思恪守檢察官應有的廉正行為準則，嚴重損及檢察官應有的超然公正性，違反檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒的必要，判決免除檢察官職務，轉任檢察事務官。

另外，王涂芝被彈劾後，職務法庭一審判罰款，數額為月俸總額3月，約50萬元。王女和監察院皆上訴，職務法庭二審也於9月26日駁回確定。

高檢署前檢察官黃錦秋。圖／聯合報系資料照片
高檢署前檢察官黃錦秋。圖／聯合報系資料照片

領愛心便當、當街嗆警…前法官施志遠「兼職當律師」 法評會建議免職

海科館霸凌案前館長陳素芬遭彈劾 移送懲戒法院審理

北市清潔隊員「1對3」殺死2人 辯國民法官開庭睡覺判24年定讞

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

台南市前議長郭信良因涉收賄替光電業者關說遭橋頭地檢署起訴，橋檢再查出其名下光電場土地遭回填營造廢棄物約4.9萬立方公尺，...

領愛心便當、當街嗆警…前法官施志遠「兼職當律師」 法評會建議免職

台南地方法院前法官施志遠曾多次領愛心便當，還當街嗆警，在職期間提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，甚至提供案件當事人法律...

檢察官論告柯文哲涉圖利 稱「為京華城打造獨一無二方案」

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今天開庭由檢方對柯涉圖利、收賄2罪論告；檢方指控，柯文哲...

涉租用行動整鈔機洗錢52億 網路行銷公司負責人起訴求刑5年

主業為網路電商行銷的欣福益行銷投資公司負責人陳郁昌，涉嫌自2024年3月至今年8月間，陸續收受來源不明的近52.4億餘元...

北院審理京華城案 檢方：柯文哲知悉涉龐大利益仍送研議

北院審理京華城案，今天進行言詞辯論，檢方論告時表示，柯文哲知悉京華城涉及龐大利益，仍決定送研議。若當時依訴訟程序處理，不...

柯文哲曾說錢只是「轉個手」 檢察官批出事才切割：難道是車手？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城容積、侵占政治獻金案，今天開庭由檢方對柯涉圖利、收賄2罪行論告。檢方認為，扣案A...

