發文取暖遭砲轟...法官張浩銘謊報「帳號被盜」 法評會建議罰款6個月

高雄地方法院法官張浩銘因請求調動不成，匿名在法官論壇發文「取暖」被砲轟，他沒有權限刪除貼文，向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，讓資訊處啟動資安調查，高雄地院將張浩銘移送評鑑，法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭審理，建議罰款現職月俸給總額6個月。

張浩銘曾擔任律師，2024年12月23日派任高雄地院候補法官，他今年3月10日以雙親扶養、醫療上有特別需要，向司法院申請優先調動至新北地方法院，但新北地院召開法官會議後，決議不同意張申請調動。

張浩銘不滿，同年5月27日晚間透過VPN院外連線，以暱稱「不吐不快」在法官論壇發表標題為「特殊調動法官會議的程序是什麼？」的貼文。

貼文內容提及「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」、「變向的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。某法官的情況真的很艱困，但很遺憾乙法院的會議程序好草率。這樣乙法院統調的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」

張浩銘貼文一出引起熱烈討論，有不少砲轟的回應，他為了平息風波想要刪除貼文，卻沒有刪除或修改貼文權限，突發奇想於同年6月4日下午致電資訊處，稱法官論壇貼文不是自己發的，請求資訊處刪文，又發電子郵件表示「經院內查詢發現該篇文章從我帳號發文，但並非我本人發文，此發文造成我的困擾，請求協助刪除下列時間、暱稱作者之發文」等語。

張浩銘又向資訊處表示，高雄地院的資訊室已經在查是誰盜用帳號、已經啟動資安調查等。資訊處獲報後，研判張浩銘所述內容涉及法官帳號被盜用的第一級資通安全事件，立即啟動調查程序，並確認貼文確實是張的IP發出，且高雄地院資訊室沒有接獲啟動調查的通知。

張浩銘得知事件曝光，緊急致電、寄發電子郵件至資訊處，內容為「昨日請貴處協助刪除文章是由我的帳號發出，並無資安事件疑慮，特予告知貴處，造成貴處之困擾，深感抱歉，謝謝」等語。

高雄地院自律委員會審議後，將張浩銘送法評會請求個案評鑑。法評會認為，張浩銘為隱瞞發布貼文，竟向資訊處陳稱帳號遭人盜用，使資訊處因而啟動第一級資安調查，無端耗費人力、物力。

法評會指出，法官電腦遭人盜用是嚴重的資安問題，或有可能構成刑事犯罪，而張向資訊處謊稱帳號遭人盜用一事，也與刑法未指定犯人的誣告罪僅有一線之隔，且事後仍一再否認有向資訊處明確表示「帳號遭盜用」一詞，所為明顯思慮不周且言行不檢。