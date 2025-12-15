領愛心便當、當街嗆警…前法官施志遠「兼職當律師」 法評會建議免職

台南地方法院前法官施志遠曾多次領愛心便當，還當街嗆警，在職期間提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢、預先收取委任律師費，被台南地院移送評鑑；法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，不得再任用為公務員。

施志遠被爆2020年每周至一家海產店領取免費愛心便當，又於2022年因妻子違規改裝機車頭燈被警方開單，到場與警察當街理論，被批「耍官威」，施2023年3月1日離職並轉任律師至今。

法評會指出，施志遠2022年11月至2023年2月期間，在10件刑事、民事或行政訴訟案件中，提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，或是轉介案件賺取報酬，又或提供當事人法律諮詢、預先收取委任律師費用等。

施志遠向法評會表示，他和梁是國中同班同學，當時因不當言行被媒體大幅報導、函送法評會、職務評定為不良好，而萌生轉任律師的念頭，才會和梁詢問、討論相關工作內容。他當初為了便宜行事，才會提供案件審理經驗。

施指出，他在離職前10天都還在開庭、宣判，沒有因為要離職，而和律師合作，或兼職律師業務、拓展業務，也沒有必要，他會提供梁建議，單純是基於朋友關係，他也否認代為撰狀，只是基於朋友情誼提供法律意見。

法評會認為，施志遠所為違反法官法、法官倫理規範等規定，情節重大，考量施雖已辭職轉任律師，但免除法官職務仍有實益，受懲戒處分後，依規定即停止執行律師職務。