彰化男不滿結帳等太久毆店員 另案打員警共判8月

陳姓男子不滿在超商等待結帳過久，竟持球棒毆打店員，又跟隨至醫院作勢攻擊；並因另案徒手打員警，彰化地院將他依犯傷害、妨害公務執行等4罪，定應執行有期徒刑8月。

彰化地方檢察署起訴書指出，陳男去年7月深夜在超商購物，認為結帳等待時間過久而心生不滿，持球棒砸收銀機台並毆打店員後背；店員搭救護車送醫時，陳男又自行開車跟隨至急診室，手持醫院椅子作勢攻擊，導致店員心生畏懼。

陳男今年1月另案在警局接受調查時，警員要對他實施酒測，他以言語侮辱警員，經勸阻仍未停止，警員要將其壓制逮捕，遭陳男徒手毆打致臉部及左手受傷。

彰化地方法院審理認為，陳男恣意毀損他人物品，並傷害、恐嚇他人，另對依法執行公務警員言語侮辱及施暴，顯見欠缺情緒管理能力與法治觀念，無視並公然挑戰公權力。

法官考量陳男犯後坦承犯行，但迄今未與被害警員達成和解，雖與被害店員達成調解卻尚未履行賠償，一審將陳男依犯毀損他人物品罪、傷害罪、恐嚇危害安全罪及妨害公務執行罪，定應執行8月刑期，得易科罰金。全案可上訴。