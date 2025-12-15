台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

台南市前議長郭信良因涉收賄替光電業者關說遭橋頭地檢署起訴，橋檢再查出其名下光電場土地遭回填營造廢棄物約4.9萬立方公尺，郭知情卻未制止，甚至刪除影像滅證，今依違反廢清法等罪追加起訴，並對郭具體求刑3年半，郭信良回應，強調自己「從政至今坦蕩蕩」。

郭信良表示，自己「從政至今坦蕩蕩」，整個詳細內容、來龍去脈，會向法院說清楚講明白。

南市議會國民黨團發言人、市議員蔡宗豪認為，針對前議長郭信良遭檢方依涉貪及違反「廢棄物清理法」追加起訴一事，社會高度關注，相關指控已進入司法程序，最重要的原則就是依法處理、毋枉毋縱。

蔡宗豪指出，若檢方已掌握具體事證，就應完整攤在陽光下，交由法院依法審理、由司法做出最終裁判，任何人都不應也不能凌駕於法律之上，反之，在判決確定前，也應尊重司法正當程序，避免未審先判，維護法治社會最基本的價值。

蔡宗豪強調，無論涉及光電開發、土地利用或廢棄物處理，相關行為都攸關公共利益與環境安全，市府與中央主管機關更應全面檢討監督機制，杜絕權力介入、非法濫倒等亂象，本次事件台南市政府相關機關責無旁貸，要求台南地檢署全面介入，才能回應市民對清廉政治與環境正義的期待。

南市議會民進黨團總召周嘉韋則說，期盼司法秉持「毋枉毋縱」原則，該查辦就查辦，且光電政策在台南長期被外界視為高度敏感、易滋生黑金疑慮的領域，因此，呼籲黨籍公職人員在交友與互動上務必謹慎。