涉租用行動整鈔機洗錢52億 網路行銷公司負責人起訴求刑5年

主業為網路電商行銷的欣福益行銷投資公司負責人陳郁昌，涉嫌自2024年3月至今年8月間，陸續收受來源不明的近52.4億餘元巨資，透過向不知情保全公司租用的行動整鈔機，規避大額通貨交易申報。新北地檢署今依違反洗錢防制法特殊洗錢罪，起訴陳男及欣福益，並對陳男求處最高刑度5年，併科5000萬罰金。

檢警查出，陳男與身分不詳人士「克里斯」共謀，於上述期間內陸續收受52億3893萬餘元現金，再將現金置入欣福益及陳男實質掌控的廣嘉國際、旺與財國際、藤本紅新媒體公司，向某保全業者租用的行動整鈔機內。