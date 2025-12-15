南市批發公司積欠罰鍰3532萬...負責人拒不到案 執行署聲請管收獲准

53歲周姓批發公司負責人的公司過去因進口雜貨遭查獲夾藏愷他命，迄今累計積欠罰鍰3532萬元，卻拒不繳納；且公司帳戶近年來被提領1千萬元、另有700多萬銷售額，均未用來清償罰鍰，法務部行政執行署台南分署傳喚周均不到案、也不接聽電話，向法院聲請管收獲准。

台南分署指出，台南市一間批發公司2014年間報運進口雜貨，經財政部關務署基隆關查驗，查獲夾藏愷他命，為懲治走私條例規定管制進口物品，遭基隆關依海關緝私條例裁處罰鍰3672萬8024元，扣除原繳保證金後，尚欠3553萬5800元，卻逾期不繳納。

案經基隆關移送台南分署強制執行，僅受償21萬1800元，尚欠金額合計3532萬4000元；行政執行官調查發現，周自2016年起擔任公司負責人，公司帳戶於2016年至2020年合計提領金額1千餘萬元，且公司另有7百多萬元銷售額，均未用來清償罰鍰。

台南分署表示，周姓負責人經多次傳訊拒不到場，電話聯繫亦不接聽，分署於本月12日上午將周拘提到案；行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由。