快訊

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

「手雷射醫師」自稱聯合國法官徵女會計 騙提款卡盜領1萬被逮

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市廖姓男子涉嫌宣稱自創「手雷射」療法，收治病患詐騙，因藥事法等罪被判決應執行4年9月徒刑發布通緝，又涉自稱聯合國國際法法官及醫師，以徵求會計人員，向一名女子騙走提款卡，今凌晨盜領1萬元時被員警盤查逮捕，依詐欺罪移送並解送歸案。

警方調查，56歲廖姓男子曾被控在北市信義區住處經營「路加堂」診療室，宣稱可用「手雷射」、氣功療法等治療，並販售「綠色奇蹟液」，向病患收取高額費用；因藥事法等罪被判應執行4年9月，未入監服刑，2022年被台北地檢署發布通緝。

廖今凌晨0時許前往忠孝東路5段某超商，持提款卡操作ATM提領1萬元，信義警分局五分埔派出所員警巡經，發現他頭戴鴨舌帽形跡可疑，上前盤查，他拒絕表明身分，稱是聯合國國際法庭法官，

受聯合國保護，身分保密。

他持手機出示偽造的聯合國證件照，警方依姓名查出是通緝犯，當場逮捕，搜出現金1萬元及提款卡2張，聯繫2張提款卡所有人的一名女子，通知說明，查出廖自稱聯合國國際法庭法官及醫師，宣稱徵求會計，以相關費用為由向該女騙取提款卡盜領。

他否認行騙，稱是提領國際法官的辦公及雜支費用，警詢後解送，清查有無其他被害人。

台北市廖姓男子（左）涉嫌自稱聯合國國際法庭法官，以徵求會計人員，向一名女子騙走提款卡，今凌晨盜領1萬元時被員警盤查逮捕。記者李奕昕／翻攝
台北市廖姓男子（左）涉嫌自稱聯合國國際法庭法官，以徵求會計人員，向一名女子騙走提款卡，今凌晨盜領1萬元時被員警盤查逮捕。記者李奕昕／翻攝

聯合國 國際法 法官

延伸閱讀

遭通緝假神醫提領詐款 北市警依現行犯逮捕送辦

即時短評／敬老愛心卡不是提款卡 改革不該背離本意

無人機襲蘇丹南部 聯合國維和部隊6人喪命

角逐聯合國首位女秘書長 哥斯大黎加前副總統籲平等待遇

相關新聞

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

台南市前議長郭信良因涉收賄替光電業者關說遭橋頭地檢署起訴，橋檢再查出其名下光電場土地遭回填營造廢棄物約4.9萬立方公尺，...

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

台南市前議長郭信良今年10月才被控收賄替三地能源前董座鍾嘉村關說光電場，被橋頭地檢署起訴，檢方再查出他旗下光電場因申設不...

檢方論告：京華城案是全國唯一 違法量身打造

北院審理京華城案，今天進行言詞辯論，檢方論告時表示，京華城案違反法律保留、違法準用都更、違反平等原則，細部計畫為京華城量...

憲法法庭隔400多天將再作出判決 本周五應會宣判「這件」聲請案

憲法法庭停擺一年後，本周五將作出最新一號判決，雖憲法法庭因評議秘密不便對外透露案件，但依規定「解釋法律及命令」僅需大法官...

涉租用行動整鈔機洗錢52億 網路行銷公司負責人起訴求刑5年

主業為網路電商行銷的欣福益行銷投資公司負責人陳郁昌，涉嫌自2024年3月至今年8月間，陸續收受來源不明的近52.4億餘元...

北院審理京華城案 檢方：柯文哲知悉涉龐大利益仍送研議

北院審理京華城案，今天進行言詞辯論，檢方論告時表示，柯文哲知悉京華城涉及龐大利益，仍決定送研議。若當時依訴訟程序處理，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。